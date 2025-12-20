早有預謀？ 張文「場勘」曾到百貨詢問如何到頂樓拍聖誕樹

嫌犯張文的犯案軌跡曝光，經過調查發現，他在案發前3天騎著Ubike在案發地點附近閒晃，還曾跑到百貨公司詢問怎麼到頂樓拍耶誕樹。案發當天，他在多處縱火，還燒租屋處，企圖調虎離山、分散警力；接著再跑到捷運台北車站和中山站犯案，5度變裝，身上還帶著4把刀，並囤有35個汽油彈和24個煙霧彈。

5度變裝！調虎離山分散警力 縱火丟煙霧彈

在隨機殺人前兩小時，張文先放火燒別人家車庫，隨後騎機車逃跑，疑似企圖調虎離山、分散警力。

在隨機殺人前兩小時，張文先放火燒別人家車庫，騎機車逃跑。圖／台視新聞

無差別式攻擊，許多線索都指向他早有預謀，而且計畫已久。案發前3天他騎著Ubike在大同區與中山區閒晃，不排除是在安排犯案路線；案發前一天，還曾到誠品百貨南西店詢問怎麼到頂樓拍聖誕樹。

案發前3天，張文騎Ubike在大同區、中山區閒晃，還到誠品百貨南西店詢問店員怎麼到頂樓拍聖誕樹。圖／台視新聞

19號下午3點多，張文陸續跑到中山區三個地點，燒了5台汽機車；短短14分鐘內，他丟了6個汽油彈縱火。

19號下午3點多，張文陸續跑到中山區三個地點，燒了5台汽機車。圖／台視新聞

騎Ubike返租屋處 燒毀陽台雜物折返商旅

3次縱火之後，他改騎Ubike回公園路的租屋處換衣服，離開前又放火，燒了3樓陽台的雜物。台北車站丟煙霧彈殺人後，監視器拍下他竟然還折回大同區的旅館，他所投宿的房間幾乎像小型軍火庫，補充煙霧彈後，他又走到中山商圈再犯案。

張文連環縱火再攻擊。圖／台視新聞

整個過程，他總共變裝5次，就像精心策畫好的，警方事後調查發現，張文不但身上帶了4把刀，總共還囤了35個汽油彈和24個煙霧彈。

警方調查發現，張文囤了35個汽油彈和24個煙霧彈。圖／台視新聞

不只如此，張文比百貨公司店員還熟悉路徑，一路走到誠品百貨頂樓，彎腰秒開鐵門。外界質疑，當時他被警察包圍，根本不是畏罪尋短，因為他跳下的地方原本堆著高高厚厚的紙箱，不過在他跳下去時早已被清空。

看似縝密設局，凶嫌的犯案軌跡曝光，但究竟為什麼會瘋狂殺人，檢警仍持續抽絲剝繭，要解開這個謎團。

張文熟門熟路衝到誠品百貨頂樓，彎腰秒開鐵門。圖／台視新聞

張文跳樓地點案發前原有許多紙箱堆疊，不過當天已清空。圖／台視新聞

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

※犯罪行為，請勿模仿

台北／黃于臻、陳冠旻 責任編輯／蔡尚晉

