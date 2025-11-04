早有預謀？變態男房客先剪斷監視器電線…車堵出口！放火燒死母女遭聲押
記者陳弘逸／台中報導
台中市64歲許姓男子疑因租房、行徑怪異加上曾偷房東女兒內衣褲，遭要求退租搬離；許男不滿，昨天（3日）竟剪斷房東裝設的監視器電線後，再開車阻擋門口，接著縱火燒屋，害屋內50歲吳姓媽媽、17歲林姓女兒命喪火窟，他犯案後逃逸，當天被逮，被移送地檢署，檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。
據死者親人透露，過去就曾因許男行為反常，還偷竊17歲少女的內衣褲，經家人商議，才決定報警請他退租搬離遭拒，還跟房東因此對簿公堂，而懷恨在心。
經查，昨天（3日）凌晨犯案前，許男剪斷房東裝設的監視器電線後，在開車撞入母女住處大門口，意圖阻斷逃生路線，接著在縱火犯案；導致屋內50歲吳姓媽媽、17歲林姓女兒命喪火窟。
許男犯案後逃逸，檢警持拘票於當天上午11時26分許，於環東路一帶被查獲，當下情緒激動，還試圖畏罪輕生，人送醫治療後無大礙，被依公共危險及殺人罪嫌移送法辦。
檢方複訊後，認許男犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂、殺人等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據及勾串證人，及反覆實行同一放火罪之虞，向法院聲請羈押禁見。
此外，許男因案被起底，2019年11月7日因行車糾紛，拿伸縮棍恐嚇對方挨告，當下辯稱「為了自保」事後認罪，以3萬元達成調解，才獲判緩刑，6年後再度犯案，卻奪走2條性命。
舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了
誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍
闖軌道遭自強號撞噴…人卡區間車底「臟器外露」慘死！南北雙向一度停駛
家暴尪懷疑妻吸毒、賣淫！新婚1個月把她打到斷牙「冒熊貓眼」狼狽逃家
