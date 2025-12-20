早有預謀！「釀4死11傷」張文雲端計劃書曝光 謀劃一年搬到北車就為恐攻

張文19日下午發動恐攻，在台北市釀成4死11傷悲劇，他則早有籌謀，先後規劃一年後犯案。（圖／翻攝畫面）

台北市19日下午發生恐怖攻擊，27歲通緝犯張文到台北車站和中山區誠品南西店丟擲煙霧彈並砍人，釀成4死11傷悲劇，而張文早有預謀，警方在其雲端硬碟內發現計劃書，他從1月搬到公園街租屋就為了這次的恐攻行動，先後謀劃近一年，更多次事先場勘，確切犯案動機則仍待釐清。

據了解，張文是桃園人，平時在台北車站附近租屋，他19日下午帶著疑似自製的煙霧彈，先是到北車丟擲，並砍傷俞男致死，後又到中山站再次丟擲煙霧彈並砍人，他則在圍捕中墜樓喪命，最終釀成4死11傷悲劇。

警方追查，在張文的雲端帳號中發現完整計畫書，他1年前就開始謀劃，1月搬到公園街就為了這次的恐怖攻擊行動，年中開始行動，更還多次場勘、觀察地形，騎摩托車設計路線，案發後更5度換裝，包括台北車站與中山站間3次，台北車站到誠品南西店間2次，以此來躲避追緝。

警方調查後確認張文的登入帳號和存取權限為同一個人，除他之外沒有人再去編輯，目前排除共犯，而他平時為人孤僻，除商業行為外未與他人作過多接觸，確切案發原因仍待釐清。

