早期乳癌九成可治癒！ 奇美醫院攜手癌症希望基金會推「綠色快速通道」

奇美醫院與癌症希望基金會攜手合作，舉辦2026奇美乳癌病友會「療癒三部曲」乳癌病友學習營。（圖：奇美醫院提供）

44歲女性於他院確診為三陽性右側乳癌合併淋巴結轉移，透過「綠色通道」迅速轉至奇美醫院接手治療，經手術切除腫瘤，再接受一年的標靶藥物治療。後因雙側肺部轉移及雙側肋膜積水再度入院，經過3個月的標靶藥物治療問題獲得改善，患者擺脫輪椅輔助，目前情況穩定可自行步行回診及自理日常活動。

為協助乳癌病友在艱辛的治療過程中獲得更多力量與支持，奇美醫院攜手希望基金會，於「療癒三部曲－從副作用到復原力」的乳癌病友學習營中，從疾病衛教、心理支持、經驗分享、復健舒壓及生活重建等面向，介紹多專業跨團隊與病友互動模式，讓病友在從確診、治療到重返生活的過程中都不孤單。

廣告 廣告

奇美醫院外科部部長暨乳房醫學中心主任陳明鎮說明，這場關懷交流的乳癌病友學習營，規劃「療癒三部曲」，透過醫護、藥師、物理治療師、心理師等多專業跨團隊的專業力量，為病友提供最實用、最貼近需求的照護資訊，讓病友更有方向、更安心地面對長期療程，展現「康復道路上，有人同行」的重要性。

癌症希望基金會護理師李佩宜分享基金會服務資源，包含各式補助、病友支持團體、心理諮商、假髮租借、營養諮詢及多元癌友活動課程等。基金會亦透過LINE聊天機器人「乳癌攻略」提升服務，並於北、中、南設立「希望小站」，推動全臺105家醫院癌症資源中心，建構完整照護網絡，讓抗癌之路不孤單。

陳明鎮提醒，乳癌為女性最常見的癌症之一，呼籲民眾定期接受乳房攝影檢查守護健康。為了確保高度懷疑乳癌病人及時獲得診斷與治療，奇美醫院乳房醫學中心「綠色快速通道」提供專人協助服務。民眾若已持有乳房相關檢查報告（如乳房攝影、切片報告），歡迎利用『綠色通道』，落實「守護健康零時差」

（陳婉玲報導）