早期乳癌別怕！把握荷爾蒙陽性治療關鍵 CDK4/6抑制劑助降復發率3成

乳癌為台灣女性最常見癌症，即使早期發現仍有復發風險。荷爾蒙陽性、HER2陰性第三期乳癌復發率可達五成，若Ki-67高更屬高風險。專家建議術後荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑，可再降低三成復發率，是高風險患者關鍵療法。



乳癌高居台灣女性癌症發生率之首，即使早期發現並完成手術，仍不能掉以輕心。以荷爾蒙陽性、HER2 陰性第三期乳癌為例，十年復發率高達五成；若 Ki-67細胞生長分裂指數高、腫瘤惡性度高，更屬高風險族群。近年最新趨勢是在術後荷爾蒙治療的同時加入細胞週期抑制劑（CDK4/6 抑制劑），復發率可再降低逾三成，對高風險病人尤其重要。

管腔A型及管腔B1型約占65% 第三期復發率達5成

臺大醫院癌醫分院腫瘤內科部主任林季宏醫師指出，乳癌依荷爾蒙受體可分為陽性與陰性兩大類，其中荷爾蒙陽性、HER2 陰性又細分為管腔 A 型與管腔 B1 型，合計約占所有乳癌的 65%。管腔A 型 Ki-67 較低，細胞分裂慢，術後多以荷爾蒙輔助治療為主；管腔 B1 型 Ki-67 高，生長快，即使完成手術與化療，仍需長期荷爾蒙治療以降低復發。









早期乳癌可分三期，第一期是腫瘤小於兩公分、淋巴結未轉移，十年復發率大約 10%；第二期腫瘤還在兩公分內，但已有一至三顆淋巴結轉移，或腫瘤超過五公分但尚未淋巴結轉移，復發率約25%；第三期則是腫瘤超過五公分且伴隨淋巴結轉移，或淋巴結轉移超過4顆，復發率高達50%。Ki-67指數也是判斷風險的重要依據，數值越高，代表腫瘤細胞分裂越快。

手術是起點，持續治療能幫助遠離復發



林季宏醫師強調，手術只是治療的第一步，術後輔助療法可以降低復發。低風險病人以荷爾蒙治療為主；中度風險者會先化療再接荷爾蒙治療；高風險者如淋巴轉移 4 顆以上，或 1–3 顆且腫瘤大於五公分，則建議化療後，在荷爾蒙治療同時加入 CDK4/6 抑制劑，臨床研究發現，可讓復發率再降三成以上。

荷爾蒙藥物怎麼挑？多久的療程才最適合自己？



荷爾蒙治療是早期乳癌的核心療程之一，目前主要有兩大類藥物，泰莫西芬（Tamoxifen）與芳香環酶抑制劑（AI）。泰莫西芬是阻斷荷爾蒙刺激癌細胞生長的路徑，抑制腫瘤生長；後者是阻斷周邊組織產生產荷爾蒙。治療時間會依分期與風險而定，第一期約五年，第二期可延長到約七年半，第三期或高風險需要長達十年；實際長度會依病人分型、分期來決定。





林季宏醫師指出，停經後婦女雖然卵巢功能已衰退，但脂肪與腎上腺仍製造微量女性荷爾蒙，刺激癌細胞生長，因此仍需要接受荷爾蒙療法。而 AI 對這類患者的效果通常優於泰莫西芬，若因骨質流失或關節痛導致無法忍受，可以改用泰莫西芬。

停經前後治療方式大不同

停經前婦女的治療選項較多 ，可以單用泰莫西芬、泰莫西芬合併停經針，或 AI 搭配停經針。單用泰莫西芬效果最弱，泰莫西芬加停輕針效果較佳，AI加上停經針效果最好，但副作用也相對比較較大。









泰莫西芬可能造成子宮內膜增生與心血管疾病的風險，需定期追蹤；AI 常見關節及肌肉痠痛與骨質流失，有病人甚至出現晨間行走困難，可以補充鈣片、維生素D、多曬太陽改善，並定期骨質密度檢查。至於停經針則可能帶來脂肪堆積、體態改變。

CDK4/6抑制劑：副作用與處理方法一覽





有關CDK4/6 抑制劑常見副作用包括白血球下降、腹瀉或肝功能異常等，要定期追蹤及監控。若出現明顯異常，通常先暫停 7–10天或換藥，大多可以恢復。





林季宏醫師強調，早期乳癌不是做完手術就結束，尤其是高風險病人，術後的荷爾蒙與CDK4/6 抑制劑治療非常重要。若出現藥物引起的副作用，應跟醫師討論，找到適合自己的藥物，才能將復發率降到最低。







