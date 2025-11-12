早期乳癌別怕！把握荷爾蒙陽性治療關鍵 CDK4/6抑制劑助降復發率3成
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部 文章授權刊登/癌症希望基金會
乳癌為台灣女性最常見癌症，即使早期發現仍有復發風險。荷爾蒙陽性、HER2陰性第三期乳癌復發率可達五成，若Ki-67高更屬高風險。專家建議術後荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑，可再降低三成復發率，是高風險患者關鍵療法。
乳癌高居台灣女性癌症發生率之首，即使早期發現並完成手術，仍不能掉以輕心。以荷爾蒙陽性、HER2 陰性第三期乳癌為例，十年復發率高達五成；若 Ki-67細胞生長分裂指數高、腫瘤惡性度高，更屬高風險族群。近年最新趨勢是在術後荷爾蒙治療的同時加入細胞週期抑制劑（CDK4/6 抑制劑），復發率可再降低逾三成，對高風險病人尤其重要。
管腔A型及管腔B1型約占65% 第三期復發率達5成
臺大醫院癌醫分院腫瘤內科部主任林季宏醫師指出，乳癌依荷爾蒙受體可分為陽性與陰性兩大類，其中荷爾蒙陽性、HER2 陰性又細分為管腔 A 型與管腔 B1 型，合計約占所有乳癌的 65%。管腔A 型 Ki-67 較低，細胞分裂慢，術後多以荷爾蒙輔助治療為主；管腔 B1 型 Ki-67 高，生長快，即使完成手術與化療，仍需長期荷爾蒙治療以降低復發。
早期乳癌可分三期，第一期是腫瘤小於兩公分、淋巴結未轉移，十年復發率大約 10%；第二期腫瘤還在兩公分內，但已有一至三顆淋巴結轉移，或腫瘤超過五公分但尚未淋巴結轉移，復發率約25%；第三期則是腫瘤超過五公分且伴隨淋巴結轉移，或淋巴結轉移超過4顆，復發率高達50%。Ki-67指數也是判斷風險的重要依據，數值越高，代表腫瘤細胞分裂越快。
手術是起點，持續治療能幫助遠離復發
林季宏醫師強調，手術只是治療的第一步，術後輔助療法可以降低復發。低風險病人以荷爾蒙治療為主；中度風險者會先化療再接荷爾蒙治療；高風險者如淋巴轉移 4 顆以上，或 1–3 顆且腫瘤大於五公分，則建議化療後，在荷爾蒙治療同時加入 CDK4/6 抑制劑，臨床研究發現，可讓復發率再降三成以上。
荷爾蒙藥物怎麼挑？多久的療程才最適合自己？
荷爾蒙治療是早期乳癌的核心療程之一，目前主要有兩大類藥物，泰莫西芬（Tamoxifen）與芳香環酶抑制劑（AI）。泰莫西芬是阻斷荷爾蒙刺激癌細胞生長的路徑，抑制腫瘤生長；後者是阻斷周邊組織產生產荷爾蒙。治療時間會依分期與風險而定，第一期約五年，第二期可延長到約七年半，第三期或高風險需要長達十年；實際長度會依病人分型、分期來決定。
林季宏醫師指出，停經後婦女雖然卵巢功能已衰退，但脂肪與腎上腺仍製造微量女性荷爾蒙，刺激癌細胞生長，因此仍需要接受荷爾蒙療法。而 AI 對這類患者的效果通常優於泰莫西芬，若因骨質流失或關節痛導致無法忍受，可以改用泰莫西芬。
停經前後治療方式大不同
停經前婦女的治療選項較多 ，可以單用泰莫西芬、泰莫西芬合併停經針，或 AI 搭配停經針。單用泰莫西芬效果最弱，泰莫西芬加停輕針效果較佳，AI加上停經針效果最好，但副作用也相對比較較大。
泰莫西芬可能造成子宮內膜增生與心血管疾病的風險，需定期追蹤；AI 常見關節及肌肉痠痛與骨質流失，有病人甚至出現晨間行走困難，可以補充鈣片、維生素D、多曬太陽改善，並定期骨質密度檢查。至於停經針則可能帶來脂肪堆積、體態改變。
CDK4/6抑制劑：副作用與處理方法一覽
有關CDK4/6 抑制劑常見副作用包括白血球下降、腹瀉或肝功能異常等，要定期追蹤及監控。若出現明顯異常，通常先暫停 7–10天或換藥，大多可以恢復。
林季宏醫師強調，早期乳癌不是做完手術就結束，尤其是高風險病人，術後的荷爾蒙與CDK4/6 抑制劑治療非常重要。若出現藥物引起的副作用，應跟醫師討論，找到適合自己的藥物，才能將復發率降到最低。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥早期乳癌別怕！把握荷爾蒙陽性治療關鍵 CDK4/6抑制劑助降復發率3成
其他人也在看
慢性自發性蕁麻疹常被誤認過敏 醫：超過6週須警覺
（中央社記者曾以寧台北12日電）慢性自發性蕁麻疹發作來無影去無蹤，容易被誤認成過敏，卻可能嚴重到讓人睡不著。醫師提醒，若連續6週反覆發作就要警覺，服藥更不能有症狀才吃，每日規律才能真的改善。中央社 ・ 23 小時前
嘉基獲選《康健》2025特色醫院 以真誠團隊守護中南部健康
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義基督教醫院在《康健雜誌》最新公布的「2025特色醫院」評選中脫 […]觀傳媒 ・ 23 小時前
守護自己與家人！乳癌基因檢測3大關鍵必知
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部 文章授權刊登/癌症希望基金會乳癌與遺傳有關？若家族中出現乳癌、卵巢癌或胰臟癌病例，可能暗示遺傳性癌症風險。透過BRCA基因檢測與醫師評估，可提早發現風險、制定預防策略，守護自己與家人健康。「媽媽罹患乳癌，這樣我是不是也一定會得？」這是許多女性在聽聞家人罹癌後常有的疑問。事實上，乳癌、卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌等癌症都可能與遺傳基因變異有關，當家族中出現相關癌症病例時，其他成員確實可能面臨較高的罹癌風險。隨著對遺傳性癌症認知的提升，越來越多人開始主動關心：「我是否也帶有相同的風險基因？」了解家族病史、認識遺傳性癌症的特徵，已成為現代人不可忽視的健康課題。透過正確的風險評估，能幫助民眾及早發現潛在威脅，做好預防準備。究竟哪些人應該接受檢測？檢測能帶來哪些幫助？臺北馬偕紀念醫院乳房外科主任張源清醫師提供以下三個關鍵，幫助民眾建立正確認知並做出明智決策。了解遺傳性乳癌，提前守護家族的健康密碼癌症病人中有5-10%是由遺傳性基因變異所引起，雖然遺傳性癌症僅在所有癌症病患中僅占一小部分，但仍不能忽視。根據2005年一針對33,187名1癌症病人中的大型研究發KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
中國醫生降薪面擴大 降幅3成或腰斬
（中央社記者張淑伶上海12日電）中國醫生降薪的情況越來越普遍，降幅達3成甚至腰斬，有些小縣城的醫生甚至還兼職送外賣。有分析指出，未來中國醫生的薪資可能會從當前的績效工資為主逐漸轉為以固定工資為主。中央社 ・ 23 小時前
房市抗震力強 北市住宅市場穩中帶活
美中貿易關稅議題再度升溫，全球市場氣氛轉趨保守，資金流向也隨之調整。除了黃金與外幣避險需求增加，不動產市場也因具備長期保值特性，再度吸引資金青睞。 在台灣，房市長期以穩健與剛性需求見長，即使外在經濟變化劇烈，北市核心區的住宅市場仍維持穩定步調。專家指出，近年購屋族群更傾向選擇具備交通便利、生活機能成熟的區段，呈現「保守中尋穩」的市場氛圍。住展房屋網 ・ 20 小時前
美工刀砍輔大名醫江漢聲 男涉「殺人未遂」收押
輔大前校長、現任輔大醫院泌尿科醫師江漢聲11號下午看診時，遭到曾姓病患拿美工刀攻擊受傷，嫌犯當場被逮。檢方複訊後，依4罪嫌對曾姓被告聲請羈押禁見獲准。新北市輔仁大學附設醫院11日發生診間暴力事件，曾姓台視新聞網 ・ 20 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 18 小時前
母2年前肺腺癌逝…醫一建議揪出他芝麻大肺癌 大叔：讓我重生了
肺癌是台灣十大癌症死因之首，每年奪走逾萬人性命，但早期發現仍可救命。彰化基督教醫院昨（10）日舉辦肺癌病友會，醫師分享「精準三環—決戰早期肺癌」與「一張基因報告改變命運」兩場專題，介紹最新早期診斷與個人化治療進展。患者林先生因母親兩年前罹患肺腺癌過世，醫師建議家人接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，意外發現左肺1公分結節，追蹤半年未消，決定手術切除。林先生說，回想手術日，就像迎來自己的「重生日」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肺癌奪命連21年居冠！每天1顆標靶藥5千元「吃一生」…楊泮池示警：早期無症狀，LDCT篩檢是唯一解方
據最新癌症登記統計，肺癌已超越大腸癌與肝癌，成為台灣10大癌症之首，也是國人癌症死亡率最高的疾病。中研院院士、台灣肺癌權威楊泮池教授指出，肺癌已連續21年居癌症死因首位，不論男女都受威脅。他更強調，台灣肺癌的嚴重性不僅來自發生率高，更因多數病人確診時已為晚期，使治療困難、代價沉重。幸福熟齡 ・ 1 天前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 3 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果...匯流新聞網 ・ 2 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 18 小時前
癌症轉移砸百萬做質子治療？ 醫：9成病人不需要
質子治療雖是癌症治療的重要武器，但腫瘤科醫師廖繼鼎指出，約有9成癌症患者其實不需要這種治療方式。他解釋，質子治療主要用於精準控制局部腫瘤，如腦瘤、眼部腫瘤或兒童癌症，若癌細胞已轉移至全身，質子治療的效果將大打折扣。中天新聞網 ・ 1 天前
世越銀行總經理驚傳猝逝 醫師籲5招防心肌梗塞
金融業界10日傳出令人震驚的消息，國泰金代子公司國泰世華銀行公告，旗下世越銀行董事總經理劉俊豪逝世，享年59歲，外界傳出死因疑為心肌梗塞。這起憾事不僅讓金融圈感到震驚，也再度喚起社會大眾對心血管疾病的警覺，特別是在秋冬季節氣溫變化劇烈之際，更是心肌梗塞的高風險時期。中天新聞網 ・ 1 天前
母死於肺癌！篩檢揪「芝麻大腫瘤」 男嘆：颱風天重生了
肺癌長期高居國人癌症死因首位，每年奪走逾萬條性命。彰化基督教醫院日前舉辦肺癌病友會，分享最新早期診斷與個人化治療進展，一名因家族病史接受篩檢的林先生分享自己及早發現肺癌的經驗，強調早期篩檢的重要性。中天新聞網 ・ 23 小時前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前