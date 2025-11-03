早期大腸癌總無聲無息？醫：腸鏡檢查時，沒問「這3句話」成漏網之魚
大腸癌免費篩檢推行超過20年，為什麼死亡率仍未明顯下降？除了部分民眾仍對大腸鏡心存畏懼、篩檢率不足，更大的問題在於，太多人以為「做完檢查就沒事」。醫師提醒，少問這3句話，等於白做。究竟是哪3句話，可能決定你的生命安危？
大腸癌是國人最常見的癌症之一。根據2022年最新癌症登記資料，診斷為大腸癌的個案達17,643人，位居十大癌症發生人數第二名，比前一年增加1,405人，標準化發生率也上升2.7。
雖然大腸癌已退居第二，但台灣的大腸癌發生率在全球仍屬前段班，在亞洲更是名列前茅。更令人憂心的是，大腸癌有年輕化的趨勢，45～49歲族群的發生率持續上升。為此，國健署今年起將糞便潛血篩檢年齡下修至45歲，希望能更早揪出癌前病灶與早期癌，進一步降低死亡率。
中國醫藥大學附設醫院外科部主任柯道維指出，大腸癌多數不是突然發生，而是從小瘜肉一點一點長大、變壞。根據統計，超過9成的大腸癌都與瘜肉有關。瘜肉主要分為「腺瘤性」與「增生性」2大類，其中以腺瘤性瘜肉最具癌變風險，若未及時處理，約在5～10年內可能演變成癌症。
公費篩檢20年，死亡率卻降不下來？
有鑑於大腸癌對國人健康的威脅，國健署自2004年起，提供50～69歲民眾（2013年擴大至74歲）每2年1次免費的「定量免疫法糞便潛血檢查」。糞便潛血檢查陽性率約5～10%，陽性者會再進一步接受大腸鏡檢查，確認是否有瘜肉或癌前病變。
這項政策確實發揮了顯著成效。國健署分析多年資料顯示，定期接受糞便潛血篩檢的民眾，其大腸癌死亡率可降低約40%。在50～74歲患者中，經篩檢發現的零期與1期早期個案約佔5～6成，這些早期患者的5年存活率高達95~100%。
反之，若癌症在第4期才被發現，5年存活率僅剩15~16%。柯道維指出，臨床統計顯示，透過篩檢發現的早期癌症（0期、第1期）約佔6成；但若等到出現症狀才就醫，約有6成患者確診時，已屬第3、第4期。這也是為什麼，他在門診總是苦口婆心勸家屬一定做大腸鏡檢查的原因。
誰需要提前進行大腸鏡檢查？定期篩檢、後續追蹤都是防癌關鍵
柯道維直言，公費篩檢確實能有效降低死亡率，但此制度推行超過20年，大腸癌死亡率仍未明顯下降，關鍵有2個：一是部分民眾仍排斥進一步做大腸鏡檢查；二是檢查過程不夠確實。他觀察，臨床上不少病人雖然定期做大腸鏡，卻因腸道清潔不完全、鏡頭未照到盲腸，或忽略後續追蹤，讓瘜肉有機可乘。
據流行病學統計，50歲後是大腸直腸癌的好發年齡，發生率曲線呈現明顯上升。柯道維建議，一般民眾應從50歲起定期篩檢；若有家族史，則應提前至40歲。透過大腸鏡檢查，可早期發現並治療，大幅提升存活率。
然而，做了檢查並不代表高枕無憂。柯道維分享，有患者雖然按時檢查，卻因腸道沒清乾淨、檢查不夠完整，或忽略後續追蹤，讓瘜肉有機可乘。
大腸鏡檢查不白做！一定要問醫師的「保命3句話」
柯道維提醒，許多人以為「做完大腸鏡就安全了」，但魔鬼往往藏在細節裡。這種「做過就放心」的心態，可能會讓瘜肉有時間長大、變壞。要確保大腸鏡檢查不白做、別等到下次見面已是3、4期，做完大腸鏡一定要問醫師以下3個關鍵問題：
問題1：我的清腸乾淨嗎？
做大腸鏡前，腸道必須清得非常乾淨。若仍有糞渣殘留，醫師難以看清有無瘜肉或腫瘤，也可能讓鏡頭無法到達最深處的盲腸。若清腸不理想，別怕麻煩，應該重新檢查一次，才算真正安心。
問題2：這次檢查有做到盲腸嗎？
大腸鏡必須進到最深處的「盲腸」才算完整檢查。有些人只做「乙狀結腸鏡」，只能看到左側約三分之一大腸，雖可篩出約7成的大腸直腸癌，但若要完整篩檢，仍應選擇「全大腸鏡」。
問題3：若有切除瘜肉，下次追蹤是什麼時候？
若發現腺瘤性瘜肉，卻未切除，未來仍可能演變為癌症。因此，做完檢查後，一定要問清楚是否有切除瘜肉；若醫師評估暫不需切除，也應追問何時回診追蹤。
最後，柯道維提醒，大腸鏡不是只做一次就能一勞永逸，關鍵在於有沒有做對、做完整、做持續。篩檢只是起點，唯有確實追蹤，才能真正把癌症擋在門外。
延伸閱讀：
軍規打造的行動醫療車，開進山裡海邊，讓長輩在巷口就能做肺癌篩檢
《Good Energy國際大師論壇》告別吃藥吃到老！以「療癒」取代「治療」，啟動身體最強好能量
新型A流症狀解析：新型A流潛伏期、傳染力、重症、多久會好一次看
其他人也在看
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他做檢查恐得「肝硬化」！醫推多吃「2食物」 6年後奇蹟逆轉
喝咖啡不只提神，還能保護肝臟。腎臟科醫師江守山分享，一名B型肝炎帶原者每年做檢查，發現肝硬化指數逐年升高，擔心惡化成肝癌，遂向醫師求助。江守山建議他每天喝4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物，後續追蹤約6年，指數未再上升，甚至達到「逆轉」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
60歲女不菸不喘不咳！「1症狀」確診肺癌 名醫：我也嚇死了
肺癌是國人十大癌症中死亡率最高、新增人數最多的癌症。醫師蘇一峰表示，一名60歲女子，不菸不酒，原本不喘不咳，只是因為近來暴瘦10公斤，而就診胸腔科，Ｘ光檢查發現，竟然有10公分大的肺癌腫瘤，「過2天後，該女子就進住加護病房，短短幾天內，女子的肺癌腫瘤迅速增大到心臟差不多大小。」他感嘆，肺癌就是默默進展5、10年，但出現症狀後，幾天內就會猛暴性發展，「真的嚇死人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 1 小時前
「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台多家「吃到飽」當紅品牌，衛生不合格挨罰！食藥署今（3）日公布 聯合各地方衛生局進行的「吃到飽餐廳稽查專案」結果，一口氣發現有六家業者的即食食品衛生堪慮，檢出腸桿菌科超標，包括有「漢來海港」台北天母SOGO店、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店以及「野村燒肉」桃園店等通通榜上有名，由衛生局分別開罰。 食藥署...匯流新聞網 ・ 4 小時前
不是小黃瓜！醫大推「它」超營養、無農藥：早餐必啃幾根
減重是現代風潮，醫師蔡明劼表示，均衡飲食是其中關鍵，首先就是吃到足夠的蔬菜量，以早餐而言，可食用不必煮的食材，例如小黃瓜、牛番茄、玉米筍。他自己最常用玉米筍作為早餐的蔬菜來源。玉米筍幾乎不含農藥，且低熱量、低碳水化合物，並富含多種營養素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 9 小時前
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
許多人為了遵循168斷食法，會延後或不吃早餐，但食安專家韋恩(楊世煒)表示，一項新研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃者，較容易早死。專家也建議，依照現有資料顯示，起床後一小時內進食是好的。若早餐時間從7:30延後1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 9 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 3 天前
周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診
本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...聯合新聞網 ・ 3 小時前
75歲男確診「攝護腺癌第三期」 4症狀注意
[NOWnews今日新聞]一名75歲旅居國外的個案多年來飽受排尿困擾，長期追蹤期間攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，經檢查確診為第三期攝護腺癌，透過手術徹底切除病灶，患者也已恢復良好、持續門診追蹤。台...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
防肺癌不只戒菸！新研究：多吃「3類食物」 罹癌率降35%
預防肺癌除了戒菸、遠離空污，飲食也能降低風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「食物品質」是防癌關鍵，例如多攝取全穀、高纖蔬果等，少碰精緻糖、白麵包、甜飲料，選擇好油如橄欖油、魚油、堅果油，蛋白質以白肉為主，有助於降低罹肺癌的機率35%，肺癌死亡率少29%。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
肺癌也能痊癒？2治療法有望翻盤 這類人腫瘤竟消失
過去一聽到「肺癌第四期」，多半讓人聯想到生命進入倒數。不過馬偕紀念醫院胸腔外科醫師詹梅麟指出，隨著標靶藥物與免疫治療的問世，晚期肺癌的治療樣貌已大幅改變。以往患者的五年存活率不到5％，如今已提升至10％至15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是遺傳！一家人罹癌「1關鍵」成主因 專家：90％是它們害的
癌症跟家族遺傳沒有太大關聯性？日本醫學研究所所長齋藤良三透露，根據美國國家癌症中心最新的數據，顯示癌症生成的原因，跟生活方式、環境因素有90%相關，但是「遺傳性腫瘤」則佔5%至10%左右。鏡報 ・ 1 天前
一直做恐釀洗腎！醫列「10大傷腎行為」 喝水也得小心
腎臟科醫師洪永祥提醒，腎功能會隨年齡退化，年輕時就要做好腎臟保養。喝水喝太少、高油高鹽飲食、熬夜、久坐、濫用止痛藥與保健食品等10大傷腎習慣，恐加重腎臟負擔、提前洗腎。掌握生活細節，守護腎功能、遠離腎病。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
排尿出問題恐是警訊！7旬翁驚罹「攝護腺癌晚期」 醫列4症狀：3族群最危險
75歲旅居國外李先生多年來飽受排尿困擾，長期追縱攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，但兩度接受傳統隨機切片皆未發現癌細胞。直到台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩建議以核磁共振（MRI）與尋找可疑病灶影像，最後並在MRI與超音波融合導引切片確認為第三期攝護腺癌。鐘伯恩表示，由於評估腫瘤已突攝護腺包膜，醫療團隊與家屬商議後，採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術徹底切除病灶，......風傳媒 ・ 1 小時前
趙露思瘦身秘訣晚餐提前6點吃 花椰菜高纖低卡助燃脂
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。中天新聞網 ・ 1 天前
公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看
即時中心／黃于庭報導流感、新冠每年不斷變異，為了提升國人保護力，疾管署昨（1）日宣布，進入第二階段施打，進一步開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，第一階段對象仍持續接種，期盼透過擴大涵蓋族群，提升整體社會免疫屏障，守護全民健康。民視 ・ 1 天前