早期大腸癌總無聲無息？醫：腸鏡檢查時，沒問「這3句話」成漏網之魚

大腸癌免費篩檢推行超過20年，為什麼死亡率仍未明顯下降？除了部分民眾仍對大腸鏡心存畏懼、篩檢率不足，更大的問題在於，太多人以為「做完檢查就沒事」。醫師提醒，少問這3句話，等於白做。究竟是哪3句話，可能決定你的生命安危？

大腸癌是國人最常見的癌症之一。根據2022年最新癌症登記資料，診斷為大腸癌的個案達17,643人，位居十大癌症發生人數第二名，比前一年增加1,405人，標準化發生率也上升2.7。

雖然大腸癌已退居第二，但台灣的大腸癌發生率在全球仍屬前段班，在亞洲更是名列前茅。更令人憂心的是，大腸癌有年輕化的趨勢，45～49歲族群的發生率持續上升。為此，國健署今年起將糞便潛血篩檢年齡下修至45歲，希望能更早揪出癌前病灶與早期癌，進一步降低死亡率。

廣告 廣告

中國醫藥大學附設醫院外科部主任柯道維指出，大腸癌多數不是突然發生，而是從小瘜肉一點一點長大、變壞。根據統計，超過9成的大腸癌都與瘜肉有關。瘜肉主要分為「腺瘤性」與「增生性」2大類，其中以腺瘤性瘜肉最具癌變風險，若未及時處理，約在5～10年內可能演變成癌症。

公費篩檢20年，死亡率卻降不下來？

有鑑於大腸癌對國人健康的威脅，國健署自2004年起，提供50～69歲民眾（2013年擴大至74歲）每2年1次免費的「定量免疫法糞便潛血檢查」。糞便潛血檢查陽性率約5～10%，陽性者會再進一步接受大腸鏡檢查，確認是否有瘜肉或癌前病變。

這項政策確實發揮了顯著成效。國健署分析多年資料顯示，定期接受糞便潛血篩檢的民眾，其大腸癌死亡率可降低約40%。在50～74歲患者中，經篩檢發現的零期與1期早期個案約佔5～6成，這些早期患者的5年存活率高達95~100%。

反之，若癌症在第4期才被發現，5年存活率僅剩15~16%。柯道維指出，臨床統計顯示，透過篩檢發現的早期癌症（0期、第1期）約佔6成；但若等到出現症狀才就醫，約有6成患者確診時，已屬第3、第4期。這也是為什麼，他在門診總是苦口婆心勸家屬一定做大腸鏡檢查的原因。

誰需要提前進行大腸鏡檢查？定期篩檢、後續追蹤都是防癌關鍵

柯道維直言，公費篩檢確實能有效降低死亡率，但此制度推行超過20年，大腸癌死亡率仍未明顯下降，關鍵有2個：一是部分民眾仍排斥進一步做大腸鏡檢查；二是檢查過程不夠確實。他觀察，臨床上不少病人雖然定期做大腸鏡，卻因腸道清潔不完全、鏡頭未照到盲腸，或忽略後續追蹤，讓瘜肉有機可乘。

據流行病學統計，50歲後是大腸直腸癌的好發年齡，發生率曲線呈現明顯上升。柯道維建議，一般民眾應從50歲起定期篩檢；若有家族史，則應提前至40歲。透過大腸鏡檢查，可早期發現並治療，大幅提升存活率。

然而，做了檢查並不代表高枕無憂。柯道維分享，有患者雖然按時檢查，卻因腸道沒清乾淨、檢查不夠完整，或忽略後續追蹤，讓瘜肉有機可乘。

大腸鏡檢查不白做！一定要問醫師的「保命3句話」

柯道維提醒，許多人以為「做完大腸鏡就安全了」，但魔鬼往往藏在細節裡。這種「做過就放心」的心態，可能會讓瘜肉有時間長大、變壞。要確保大腸鏡檢查不白做、別等到下次見面已是3、4期，做完大腸鏡一定要問醫師以下3個關鍵問題：

問題1：我的清腸乾淨嗎？

做大腸鏡前，腸道必須清得非常乾淨。若仍有糞渣殘留，醫師難以看清有無瘜肉或腫瘤，也可能讓鏡頭無法到達最深處的盲腸。若清腸不理想，別怕麻煩，應該重新檢查一次，才算真正安心。

問題2：這次檢查有做到盲腸嗎？

大腸鏡必須進到最深處的「盲腸」才算完整檢查。有些人只做「乙狀結腸鏡」，只能看到左側約三分之一大腸，雖可篩出約7成的大腸直腸癌，但若要完整篩檢，仍應選擇「全大腸鏡」。

問題3：若有切除瘜肉，下次追蹤是什麼時候？

若發現腺瘤性瘜肉，卻未切除，未來仍可能演變為癌症。因此，做完檢查後，一定要問清楚是否有切除瘜肉；若醫師評估暫不需切除，也應追問何時回診追蹤。

最後，柯道維提醒，大腸鏡不是只做一次就能一勞永逸，關鍵在於有沒有做對、做完整、做持續。篩檢只是起點，唯有確實追蹤，才能真正把癌症擋在門外。

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

軍規打造的行動醫療車，開進山裡海邊，讓長輩在巷口就能做肺癌篩檢

《Good Energy國際大師論壇》告別吃藥吃到老！以「療癒」取代「治療」，啟動身體最強好能量

新型A流症狀解析：新型A流潛伏期、傳染力、重症、多久會好一次看

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章