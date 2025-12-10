早期慢性腎臟病年報 數據領航國際

台灣慢性病照護再度領航國際、邁出新步伐，由衛生福利部指導、國家衛生研究院與台灣腎臟醫學會共同發布的亞太首份「早期慢性腎臟病年報」，不僅完整涵蓋慢性腎臟病各分期資訊，數據更領航國際、深具即時性，獲亞太醫界高度關注。完整而立即性的分析，有助扭轉過往多數患者晚期確診而走入透析，迎向早期發現早期治療的嶄新局面。

早期腎病年報數據揭示多項關鍵趨勢。根據KDIGO風險分級，P4P計畫近年來高風險與極高風險患者的比例已逐步下降，反映治療策略正逐步朝向早期介入、及早預防的方向發展。此趨勢不僅顯示出醫療團隊對於早期慢性腎臟病患者照護的重視，也有助於延緩疾病惡化，減少後期併發症發生率。在三高（血壓、血糖、血脂）控制方面，數據顯示約有八成患者血脂達標，近六成患者血糖控制穩定；若以血壓小於130/80mmHg為目標，目前僅有三成患者達標，顯示血壓控制仍具挑戰。三高本身為慢性腎臟病進展和惡化的重要風險因子，因此如何進一步提升三高控制率，仍為不可忽視重點。P4P計畫的實施已帶來初步成效，展望未來有更即時、完整且嚴謹的資料蒐集與追蹤，更全面展現此照護模式的長期效益。

廣告 廣告

國家衛生研究院許志成教授指出，過去國內腎病照護多聚焦於透析與末期病程，對早期病程的掌握有限，資料更新難以即時。本次年報突破以往報告框架，首度整合Early CKD P4P和Pre-ESRD P4P完整資料與風險分級指標，運用大數據進行深度分析，勾勒不同風險等級患者的病程變化與共病趨勢，成功補上早期腎病照護長期缺口。他表示，掌握早期病程資訊有助臨床醫師及早介入、延緩惡化，同時提供健康政策量化依據，推動前瞻且即時的護腎策略，使台灣在精準健康治理上更具國際競爭力。

Early CKD P4P與Pre-ESRD P4P為健保署推動的兩項分階段論質計酬方案，分別涵蓋慢性腎臟病早期與透析前的關鍵照護需求。Early CKD P4P主要針對CKD第1―3a期患者，透過病程追蹤與整合照護模式，協助醫療院所及早辨識腎臟惡化風險並提供個人化管理。Pre-ESRD P4P則聚焦CKD第3b、4―5期患者，加強併發症控制、用藥與營養管理，並以數據回饋支持治療決策，目標在延緩透析並提升照護效率。兩方案串聯早期預防到透析前介入的完整流程，有助提升整體CKD照護品質並改善病患長期預後。