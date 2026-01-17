早期攝護腺癌 海扶刀無創治療除患

醫師周聖峰表示，「海扶刀」無創治療攝護腺癌，適合早期或局部性腫瘤患者。 （記者陳金龍攝）

記者陳柏翰、陳金龍∕綜合報導

一名83歲男性因排尿障礙，就診檢查時發現攝護腺癌指數（PSA）異常升高至6.8ng/mL，高於正常指數4ng/ml，進一步攝護腺切片後確診為攝護腺癌。考量到個案高齡加上有慢性病，且為早期、惡性度低、腫瘤範圍小，接受海扶刀（HIFU）無創治療，術後癌指數大幅降低，排尿功能也有所改善。

台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷表示，據統計，攝護腺癌多發生於50歲以上男性，常見風險因子包括高齡、家族史、父親、高油脂飲食、肥胖、缺乏運動等生活習慣。初期幾乎無明顯症狀，常被忽略；定期接受PSA抽血檢查是目前篩檢最有效的方法之一。一般男性建議50歲起與醫師討論PSA篩檢，有家族史者應提早至45歲進行。

攝護腺癌早期症狀與攝護腺肥大相似，容易至中、後期才被診斷。在臨床也經常會遇到病人因擔心高齡、術後尿失禁問題及性功能障礙，對手術治療有疑慮。目前攝護腺癌的治療方式依據腫瘤分期、惡性度、年齡與整體健康狀況而異。

在攝護腺癌治療上，有手術、放射線及賀爾蒙等治療方式。達文西機械手臂輔助的根除性攝護腺切除術已成為非轉移攝護腺癌的主流療法之一，適用於大多數患者；但具侵入性，術後易出現尿失禁或性功能障礙風險。賀爾蒙治療則多用於晚期或無法手術者。

海扶刀則適用於早期即被診斷的癌症，為低侵入性的無創治療，不需劃開皮膚造成傷口；透過特殊探頭經由肛門抵達直腸前端，透過超音波影像的精準定位，利用聚焦式高強度超音波，將熱能集中在腫瘤組織並破壞癌細胞，達到等同於切除的效果。

海扶刀治療過程中會輔以低溫冷卻液在探頭周圍流動循環，降低直腸狹窄和出血等併發症。徐易廷指出，在超音波影像協助下，精準控制治療區域，避開重要的神經血管叢等組織，降低術後尿失禁或性功能障礙等後遺症的風險。

長安醫院泌尿科醫師周聖峰則提醒，海扶刀並非適用所有患者。若攝護腺體積過大或癌細胞已轉移，仍需依個別病情選擇其他治療方案。