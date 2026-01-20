早期治療正向示範 土城醫院公布失智症新藥追蹤成果

《圖說》土城長庚分享失智症早期治療正向成果記者會合影。〈土城醫院提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市立土城醫院今（20）日舉辦記者會，分享失智症新一代免疫治療藥物臨床追蹤成果。一名76歲男性阿茲海默症患者，因記憶力明顯衰退、影響日常生活，經醫療團隊完整評估後，自2025年6月起接受新藥「欣智樂（Kisunla）」治療，並搭配定期核磁共振與正子斷層影像監測。半年療程結束後，影像顯示腦中異常蛋白已完全清除，患者認知功能與生活能力皆呈穩定進步，為失智症早期治療帶來正向示範。

廣告 廣告

土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆表示，該名患者治療期間未出現明顯副作用，家屬也明顯感受到患者情緒較為穩定，語言表達更清楚，思考邏輯與日常互動均有所改善。多項神經心理測驗結果亦顯示正向變化，包括阿茲海默症評估量表、語言流暢度測驗及班森圖形測驗，顯示早期介入治療有助延緩疾病進程，提升患者生活品質。

他指出，阿茲海默症屬於進行性神經退化疾病，主因為腦中β-類澱粉蛋白及Tau蛋白異常堆積，導致神經細胞受損，進而影響記憶與認知功能。國際臨床研究顯示，新一代免疫治療藥物可有效清除腦中β-類澱粉蛋白，適用於輕度認知障礙或輕度阿茲海默症患者，能延緩記憶與功能退化約27至30％，為患者爭取更多維持自主生活的時間。

為確保治療安全與舒適度，土城長庚醫院打造溫馨友善的注射環境，降低患者因陌生場域產生的焦慮感。護理團隊於治療過程中全程監測生命徵象，精準控制輸液速度，並即時觀察患者身心狀況，同時指導家屬辨識可能副作用與居家照護重點，讓專業醫療支持延伸至家庭。

《圖說》曾敬仁主任指出類澱粉蛋白正子造影檢查顯示，患者治療前(上圖)腦中異常蛋白負荷顯著增加，治療六個月後(下圖)降至正常範圍，反映治療帶來的明顯成效。〈土城醫院提供〉

核子醫學科主任曾敬仁表示，依據2025年新版《類澱粉蛋白與Tau蛋白正子造影適當使用準則》，類澱粉蛋白正子斷層造影已從輔助診斷工具，進一步成為治療決策的重要依據。透過標準化量化指標，醫師可客觀評估腦中斑塊清除情形，並依追蹤結果調整治療策略，落實精準醫療與個別化照護。

徐榮隆強調，失智症治療的關鍵在於早期發現與及早介入，民眾若察覺記憶力下降、判斷力退化或生活自理能力改變，應儘早就醫評估。土城長庚醫院未來將持續精進醫療品質，結合跨團隊專業，陪伴患者與家庭面對疾病挑戰，為失智症照護注入更多希望與尊嚴。