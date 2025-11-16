早期發現乳癌，降低死亡風險：免費乳房X光檢查攻略
為響應國民健康署推動的「免費乳房X光攝影檢查」政策，臺北市立聯合醫院陽明院區引進最新型乳房攝影系統，提供舒適、不痛的即時乳篩服務，鼓勵40歲以上女性每兩年定期接受公費乳房攝影檢查。
乳房X光攝影是乳癌早期篩檢工具
陽明院區影像醫學科主任王德珍表示，乳房X光攝影是目前國際公認最有效的乳癌早期篩檢工具，可偵測乳腺內微小鈣化或腫瘤，研究顯示定期檢查可降低乳癌死亡率20%至30%。公費檢查對象包括40至74歲女性，每2年1次，以及設籍臺北市75歲以上女性。
新引進的乳房攝影系統以女性為中心設計，兼顧舒適與安全，包括專利彈性壓迫板自動調整壓力、圓潤外型與放鬆扶手，並採低輻射劑量設計，讓檢查過程不再令人緊張。
早期發現、早期治療
此外，院方同步提供「3D數位乳房斷層攝影」，可從多角度拍攝乳房影像，特別適合乳腺緻密的婦女，分層成像可降低影像重疊、減少誤判，協助醫師精準診斷與定位病灶。
王德珍提醒，乳癌防治關鍵在於「早期發現、早期治療」，呼籲女性朋友把握國健署免費乳篩服務。
（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
