早期發現安心守心 投縣免費心房顫動篩檢幫助您快速檢視

南投縣衛生局結合各鄉鎮衛生所及基層醫療院所提供民眾免費心律檢測服務。(圖:南投縣府提供）

心跳，是生命的節奏。當心律出現不規則的顫動，可能正悄悄埋下中風的風險。為了守護縣民健康，南投縣政府衛生局自一一一年起推廣心房顫動篩檢服務，結合各鄉鎮衛生所及基層醫療院所，提供民眾免費心律檢測服務，期望能早期發現心律不整，減少中風及相關併發症的發生。

為能讓心血管疾病高風險縣民能早期診斷早期治療，在13鄉鎮市衛生所提供免費心房顫動篩檢服務，異常個案以綠色通道方式，讓鄉親能盡速到醫院檢查及治療，自一一一年起至今已篩檢十二萬二千七百零八人次，異常個案一千四百五十七人，轉介就醫一千三百五十一人，這項可近性的服務也讓民眾很有感。

衛生局長陳南松表示，保持規律運動、均衡飲食、戒菸限酒與定期健康檢查，都是預防心血管疾病的重要關鍵。民眾若有心悸、頭暈、呼吸喘或胸悶等不適症狀，應儘早就醫檢查，避免延誤治療時機。

衛生局再次呼籲民眾踴躍篩檢，把握早期發現的黃金時機，降低中風風險，一起「守護心律，預防中風」，用行動守住健康的每一次心跳，民眾如有心房顫動篩檢及諮詢需求可洽十三鄉鎮市衛生所協助。另縣府衛生局也提供-心房顫動(AF)手冊供民眾參閱，或查詢縣府衛生局網站https://www.ntshb.gov.tw/首頁/便民服務/衛教宣導圖卡/醫療資源。