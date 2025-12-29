早期篩檢治療+晚期藥物接力 雙管齊下助肺癌走向可長期控制新時代

肺癌長年居癌症死亡率首位，近2年更是超越大腸癌，成為發生率最高的癌症。新北市立土城醫院血液腫瘤科科主任吳教恩醫師表示，這項變化並不全然反映疾病惡化，而是隨著低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢推動，反而使更多過去無從被看見的早期個案被偵測出來，讓肺癌「確診即為晚期」的情形有望逐漸改善。

在LDCT尚未普及前，許多病患因咳嗽、胸悶或呼吸不適等症狀就醫，此時病灶往往已惡化。吳教恩醫師說明，過去首次確診即為第三期或第四期的比例幾乎占了一半，真正能在早期被診斷的病患並不多；近年來，LDCT的介入明顯提升早期個案的占比，也讓晚期病例佔比逐漸趨於平緩。

廣告 廣告

吳教恩醫師提到，雖然最新癌症登記資料在絕對數字上尚未完全呈現下降現象，但從臨床觀察與校正後的趨勢來看，若早期篩檢持續推動，台灣在未來5年左右，有機會看見第三、第四期個案數量真正下降。吳教恩醫師也坦言，其實仍有不少民眾不知道自己已符合篩檢資格，或尚未意識到早期篩檢能大幅改善預後，相關衛教資訊的普及仍有待加強。呼籲高風險族群務必主動諮詢與安排檢查，肺癌的治療絕對是可控的。

晚期肺癌逐步走向「可長期管理」的慢性病化時代

除了早期偵測的進步，晚期肺癌治療也在近20年間產生重大變化。吳教恩醫師指出，過去的治療方式多以化學治療為主，效果有限，使晚期肺癌往往被視為無力挽回的疾病。如今，標靶治療能透過基因檢測找到相對應的驅動基因，為病患提供高精準度的藥物，讓更多不同類型的病患都能得到合適的治療。

吳教恩醫師強調，晚期肺癌的治療已經不是「一次性決定結果」，而是隨病情變化而調整的「接力式」歷程。第一線治療有效就持續進行；若產生抗藥性，再依照影像與基因變化評估是否使用第二線或第三線治療。持續治療策略的多元化，使病患的平均存活期大幅延長。

臨床上，已有許多病患接受標靶或免疫治療超過5年仍維持穩定，也有人在產生抗藥性後改用下一線藥物治療，獲得長期控制。吳教恩醫師說明，曾有病患已發生腦部轉移，但在完整接力治療策略下，持續使用標靶藥物穩定多年，甚至重返職場，生活品質良好。

這些都顯示晚期肺癌正逐漸從高致死風險的疾病，走向可管理、可長期穩定的慢性病形態。吳教恩醫師提到，初次得知確診時，許多病患會感到不安或沮喪，但隨著治療啟動並產生有效反應，多數病患的不安也會逐漸下降。症狀改善、影響縮小、生活恢復規律，都能讓病患重新建立信心。

肺癌關懷從提倡到行動：讓篩檢真正落實於民眾生活

在治療規劃上，肺癌病友首先需要了解自己的病理類型與基因檢測結果，這是判斷治療方向的起點。若有驅動基因突變，標靶藥物通常能帶來良好控制；若無突變，免疫治療仍有機會帶來明顯改善。相比於詢問「還能活多久」，吳教恩醫師更傾向讓病患理解自己的治療規劃，因為每位病患對藥物的反應不同，持續而穩定的治療往往比時間預測更能影響預後。



除了醫療體系努力提升民眾對肺癌的認識，也有越來越多社會力量投入陪伴病友。例如近期有多位名人響應由台灣百靈佳殷格翰發起的「一步一展望，一棒一希望 肺癌線上串聯路跑」，鼓勵民眾以日常跑步或健走留意自己的肺部健康、也透過行動表達對於肺癌病友的支持。活動開跑30天內已突破千人響應，累積響應公里數也超過9,000公里，可繞著台灣跑將近8圈的距離。活動期間也有不少肺癌病友現身分享自己的抗癌心路歷程，更吸引了許多暖心民眾傳遞支持肺癌病友的鼓勵話語。他強調「每一步都是陪伴」，希望提醒更多人重視肺癌篩檢與早期診斷。吳教恩醫師也表示，這類活動能讓民眾以更親近的方式接觸正確資訊，若未來能與醫療端合作、提供更便民的篩檢流程提醒，將更能促發民眾提早預防的動力。

目前肺癌的治療工具與策略已與過去大不相同，吳教恩醫師強調，即使確診為晚期肺癌，也仍有機會在專業團隊的陪伴下，透過多線治療策略延長存活並維持生活品質。他鼓勵病友與家屬，肺癌不再是絕症的代名詞，而是一個可透過長期管理的慢性疾病，治療走上正軌後，也能重新在生活中找回平衡與規律。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為早期篩檢治療+晚期藥物接力 雙管齊下助肺癌走向可長期控制新時代