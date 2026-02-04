早期肺癌手術切除也不要掉以輕心 預防復發才是關鍵

【健康醫療網／記者周辰瑞報導】根據衛福部統計，肺癌長年居國人癌症死因首位，即使早期肺癌能以手術切除，但仍有復發風險，尤其EGFR陽性患者，即使腫瘤完全切除，還是可能殘存看不見的癌細胞，透過血液或淋巴轉移，導致復發或惡化。臨床試驗顯示，針對早期EGFR基因突變型肺癌病人，手術後若能接續第三代標靶藥物治療，可顯著降低復發風險並延長無疾病存活期。2024年底，台灣六大醫學會亦將EGFR肺癌術後標靶治療納入治療共識，列為Category I最高推薦等級。本次邀請高雄長庚紀念醫院肺癌團隊召集人王金洲醫師分享，早期肺癌手術後能降低復發風險的對策。

早期肺癌術後仍有45－76%疾病復發或進展風險（依期別不同）

王金洲醫師詳細說明，早期肺癌是指第1期到第3A期，傳統治療方式為手術切除。但是肺癌有所謂的微小轉移，這有可能是臨床在一開始診斷時、影像學偵測不出來的，因此這些經手術切除的病人可能會發生一定程度風險的轉移：根據臨床研究資料顯示，在可切除的第 1 期至第 3A 期肺癌患者中，隨著期別增加，疾病復發或死亡的比例約介於 45% 至 76% 不等，顯示復發風險會隨期別逐漸上升。建議病人在手術切除後，還需接受術後輔助治療，以減少復發風險。

廣告 廣告

標靶與免疫治療已能作為術後輔助治療 病人有更多機會

眾所皆知，現在晚期肺癌治療已包含有化學治療、標靶治療、及免疫治療。王金洲醫師表示，術後輔助治療在過去以化學治療為主，標靶治療及免疫治療則用於晚期肺癌。但隨著許多臨床研究的進展，標靶治療及免疫治療現在已經用於肺癌早期與中期病人，臨床上標靶治療和免疫治療也應用在術後輔助治療。至於如何選擇？端看病人經檢測後是否有基因突變或免疫標記，再來決定適合接受何種治療方式。

EGFR基因突變的復發風險更高 但有相對應標靶治療選擇

由於EGFR是國人最常見的基因突變類型，王金洲醫師提到，從臨床統計結果可以看到，具有EGFR基因突變的病人，在肺癌第2到3期的復發率接近70%，而沒有EGFR基因突變的病人則約是50%，顯見EGFR基因突變帶來的復發風險更高。幸運的是，從臨床研究已經看到，對於具EGFR基因突變的早期肺癌患者，術後以相對應標靶藥物作為輔助治療，在降低復發、延緩疾病進展與腦部轉移風險方面，皆有正向治療效果，但實際成效仍須依個別病況評估。

有無EGFR基因突變可術後進行檢測 再選擇適合治療方式

目前健保給付標靶藥物是用於晚期肺癌，而對於早期肺癌手術切除的病人，如果可以，仍建議病人在術後就進行基因檢測，以得知是否有基因突變，再根據基因突變的類型決定是以化療藥物、標靶藥物或免疫治療藥物作為術後輔助治療。目前可作為EGFR基因突變的術後輔助治療為第三代標靶藥物，常見副作用主要是皮膚紅疹、癢，以及輕微的腹瀉，都是可控制的。

第三代標靶藥物副作用輕微可控 成功案例增加病友信心

王金洲醫師最後分享，門診有一位當時確診為1B期的肺腺癌病人，於2023年3月開刀，現已65歲。手術後王金洲醫師向病人解釋，1B期雖已手術切除、但仍有復發風險，經討論後病人得以負擔標靶治療，術後進行基因檢測又發現是EGFR陽性，因此自費接受第三代標靶藥物作為術後輔助治療，目前已經兩年又七個月，中間僅發生有輕微的皮疹和甲溝炎。病人即將完成三年療程，仍在良好控制中。藉此王金洲醫師也鼓勵肺癌病人，現今治療選擇多有機會可減少復發風險，不要輕易放棄。

【延伸閱讀】

「肺部有陰影」不等於肺腺癌？手術怎麼評估？醫教治療與追蹤重點

肺癌標靶藥擴大給付 EGFR基因突變患者多治療選擇



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67496

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw