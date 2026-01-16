早期肺癌難察覺，1篩檢助揪出隱形病灶

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

曾有長期吸菸史的41歲陳小姐，在醫療團隊協助下戒菸近兩年，平時並無任何不適症狀，仍定期關注自身健康狀況。由於符合政府補助的「低劑量電腦斷層（LDCT）」公費篩檢資格，她依建議前往醫院接受檢查，卻意外發現右肺出現約1.2公分的毛玻璃結節。後續轉診至胸腔外科門診，由醫師以單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，術後病理確診為第一期肺腺癌，目前持續定期回診追蹤。

肺癌連續43年居癌症死因首位 不吸菸者也有風險

根據衛生福利部癌症登記資料顯示，肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首。台北慈濟醫院胸腔外科主治醫師洪嘉聰指出，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，但臨床上亦不乏不吸菸者罹癌案例，可能與二手菸、空氣污染、特殊職業暴露、既有肺部疾病或家族史等因素相關。

洪嘉聰說明，早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者是在疾病進展後，才出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，因此容易錯失治療黃金期。

LDCT提升早期發現率 優於胸部X光

在肺癌篩檢工具方面，傳統胸部X光因影像為2D平面，對於體積小或位置隱蔽的病灶辨識能力有限；一般劑量電腦斷層雖可提高解析度，但輻射劑量較高，不適合作為常規篩檢。

洪嘉聰指出，LDCT以較低輻射劑量，從多角度掃描胸腔並重建立體影像，可有效偵測肺部微小結節。相較於胸部X光僅約7%受檢者出現疑似異常影像，LDCT初次篩檢陽性率可提升至約23%至24%，大幅提高早期病灶的發現機會。

微創手術、冷凍消融 早期治療存活率近九成

隨著醫療技術進步，早期肺癌治療方式日趨多元。洪嘉聰表示，目前主流為單孔胸腔鏡微創手術，僅需2至3公分傷口即可完成病灶切除，術後恢復快、疼痛感較低；對於高齡或肺功能較差的患者，也可考慮冷凍消融治療，透過低溫破壞癌細胞結構，達到局部治療效果。

只要能在早期診斷並接受適當治療，肺癌第一期病人的五年存活率可高達九成，復發率約為2至3成。

公費LDCT兩年一次

洪嘉聰提醒，國健署補助符合資格民眾每兩年一次LDCT公費篩檢，具肺癌家族史或符合條件的重度吸菸者，應把握機會定期檢查。

台北慈濟醫院副院長何景良也表示，配合「健康台灣深耕計畫」，院方進一步擴大篩檢對象，將年齡門檻下修至40歲，並納入重度吸菸者同住家人、宗教服務與餐飲從業人員，以及曾暴露於石綿等致癌環境者。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

