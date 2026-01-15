早期肺癌難察覺 LDCT揪出病灶

1月14日，台北慈濟醫院舉辦「早篩早安心 健康不『肺』力」衛教講座，洪嘉聰醫師說明肺癌篩檢的重要性。

過去有長期的吸菸史的41歲的陳小姐，在醫療團隊的協助下戒菸近兩年，雖然沒有任何不適，但仍定期留意自身健康。因符合政府公費「低劑量電腦斷層(LDCT)」篩檢條件，她依建議至台北慈濟醫院接受檢查，卻意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，被轉診至胸腔外科門診，由洪嘉聰醫師進行單孔胸腔鏡微創手術切除病灶，術後病理檢查確診為肺腺癌第一期，目前定期回診追蹤中。

根據衛生福利部癌症登記資料，肺癌已連續43年高居國人癌症死因之首，其中吸菸仍是主要的危險因子，但臨床上也常見不吸菸者罹患肺癌，這往往與二手菸、空氣污染、特殊職場環境，以及本身具其他肺部疾病或家族史等因素有關。洪嘉聰醫師說明：「早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，多數患者是在疾病進展後，才可能出現咳嗽、咳血或呼吸不適等警訊，因此民眾較難察覺異樣。」

血液腫瘤科的何景良副院長指出，癌症長年位居國人十大死因之首，除了政府提出的六癌篩檢外，台北慈濟醫院納入肝癌及攝護腺癌篩檢，期待藉由及早診斷，提升病人預後成果。

篩檢方面，過去是以胸部X光作為工具，但由於影像為2D平面，對於體積小或位置較隱蔽的病灶辨識能力有限；若是改以一般劑量的電腦斷層檢查，雖能提升解析度，但其輻射劑量相對較高，且需較長時間代謝，不適合作為常規或大規模篩檢工具。而LDCT篩檢則是利用比傳統電腦斷層更低的輻射劑量，從多個角度掃描胸腔，重建出清晰的橫切面和立體影像，有助於偵測肺部的微小結節。洪嘉聰醫師指出，相較於傳統胸部X光只有少數約7%的受檢者會出現疑似異常影像，LDCT能使初次篩檢的陽性比例提升至約23%~24%，大幅增加早期病灶被發現的機會。

正因為能及早診斷，病人得以在罹癌早期接受治療。洪嘉聰醫師表示，醫學進步，早期肺癌現今主流手術為單孔胸腔鏡手術，僅需從側胸開一2-3公分的傷口，利用類似釘槍的自動縫合器，就能完成病灶切除與縫合；此外，針對高齡長者或經評估肺功能較差者，亦可考慮冷凍消融治療，在超音波影像導引下，將探針精準置入病灶，透過低溫氬氣或液態氮破壞癌細胞結構，達到局部治療的效果。只要能在早期診斷並及時接受合適治療，病人的五年存活率高達九成，復發率約落在2-3成之間。

LDCT檢查顯示，陳小姐右側肺部有一1.2公分大的毛玻璃結節。

洪嘉聰醫師提醒，國健署補助2年一次的LDCT公費篩檢，凡是具家族史或符合資格之重度吸菸者，皆應把握機會檢查。台北慈濟醫院何景良副院長也提到：「本院配合「健康台灣深耕計畫」進一步擴大篩檢對象，將年齡門檻放寬至40歲，並納入重度吸菸者同住家人、從事宗教服務、餐飲工作，以及曾暴露於石綿等致癌環境者的篩檢資格。」同時也呼籲，癌症長年位居國人十大死因之首，除口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌與胃癌外，台北慈濟醫院也納入肝癌及攝護腺癌的篩檢，鼓勵民眾早期篩檢、掌握癌症黃金治療期的重要性。

