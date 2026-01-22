早期胃癌免全切 功能保留胃切除 5年存活率90%

奇美一般及消化系外科主治醫師盧致穎呼籲，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，及早發現治療，5年存活率可達75～90％。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕台南報導

65歲蘇姓婦女解黑便胃鏡及電腦斷層檢查，確認胃部一顆約10公分巨大腫瘤出血所致，為惡性度較低的胃基質瘤，經採取幽門保留式胃切除手術，成功完整移除病灶且保留安全切除邊界，術後2週恢復正常飲食，目前無不適情形。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎表示，根據衛福部國健署統計，2022年台灣新診斷胃癌個案達4377例，2024年更有2211人因胃癌死亡，胃癌長年位居國人重要死因之一。胃癌治療關鍵在於分期，早期胃癌5年存活率可達75～90％，但若進展至第2、3期存活率將明顯下降，第4期更低於1成。因此早期發現與適當治療策略的選擇，是影響預後與生活品質的關鍵。

傳統胃癌手術（全胃或次全胃切除）雖能有效控制腫瘤，但病人術後常因胃部結構改變，面臨營養不良、貧血、體重明顯下降、傾倒症候群、膽結石及逆流性食道炎等長期併發症，對日常生活造成不小影響。

盧致穎指出，許多病人腫瘤治好了，卻因為嚴重的傾倒症候群，例如飯後暈眩、心悸、腹瀉，變得不敢出門吃飯，這也促使醫界逐漸將目標從「只求存活」推進到「兼顧功能與生活品質」間取得平衡。

目前臨床上常見的功能保留胃切除手術方式包括「幽門保留式胃切除」及「近端胃切除合併重建」。盧致穎強調，這類手術在早期胃癌或惡性度較低的腫瘤（如胃基質瘤）中，已被證實具有良好安全性與腫瘤控制效果，但同時也對微創手術與重建技術有較高的專業要求，並存在吻合口狹窄潛在風險，需由具備專業經驗的醫療團隊執行。

盧致穎呼籲，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多人誤以為是普通胃痛。目前政府已推動「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，凡年滿45～74歲，且未曾參與113、114年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次，預估每年將有超過60萬人受惠。