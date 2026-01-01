早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液

不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」說明，尿道球腺又稱考伯氏腺，在性興奮時分泌透明黏液，功能是潤滑尿道與陰莖龜頭、中和尿液酸性來保護精子存活，扮演潤滑和保護作用，有時會從尿道口流出，因此常被誤認為精液。

陳鈺昕表示，前列腺液又稱攝護腺液，是由攝護腺分泌的乳白色液體，是精液的組成成分之一、且本身帶有少量精子，主要功能是提供精子營養、幫助精子存活與受精，通常在射精前階段分泌，以中和陰道酸性、增加受孕機率。兩種液體雖然來源與功能不同，但有時會混合在一起從尿道口排出，因此尿道球腺液中可能夾帶少量精子。

陳鈺昕指出，尿道球腺液變多的原因多數為正常生理反應，包括性刺激頻率高、體內雄激素高、長時間禁慾、生活習慣影響等。性行為前有較長前戲或性幻想時會自動分泌黏液潤滑，青春期或年輕男性雄性激素分泌旺盛時分泌量也會增加，較長時間沒有性生活或自慰時身體受外在刺激反應明顯，穿著過緊褲子或頻繁自慰則可能導致尿道口反覆摩擦、刺激分泌。

若伴隨其他異常症狀則須留意潛在疾病風險，包括尿道炎、泌尿系統感染或性病、攝護腺炎等。（圖／Photo AC）

陳鈺昕提醒，若伴隨其他異常症狀則須留意潛在疾病風險，包括尿道炎、泌尿系統感染或性病、攝護腺炎等。尿道發炎受細菌或病毒感染會刺激腺體充血腫脹使分泌物增多，細菌感染如大腸桿菌、披衣菌、淋病會導致分泌物呈黃色或綠色、具異味並伴隨排尿疼痛、灼熱、腫脹等症狀，攝護腺發炎也會刺激尿道球腺體導致分泌物增加、在非性刺激狀態下流出。

陳鈺昕說明，正常的尿道球腺液為透明、無味，在遇到性刺激時自動流出、結束後逐漸減少，期間不會出現疼痛或排尿異常現象。若出現分泌物顏色混濁、呈黃綠色、帶血，有明顯異味，伴隨排尿疼痛、燒灼感，出現頻尿、急尿，或在非性興奮下自行流出等症狀，建議就醫治療。

