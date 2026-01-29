早爆禽流感 豐康牧場「半個月前就偷埋雞屍」 吹哨者：應更早爆料

市府前往撲殺蛋雞。（台中市政府提供／李京昇台中傳真）

台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻蛋雞，近日有1700隻雞大量死亡，經確認感染禽流感，引發社會關注，市府今天派員撲殺剩餘約5000隻蛋雞。最早揭露異狀的「吹哨者」林姓男子說，他約半個月前就曾親眼目睹雞場員工私下掩埋死雞，自己其實應該更早對外爆料，避免疫情擴散風險。

林男指出，他平時在牧場周邊農田工作，約2周前就發現雞場內有2名員工，將大量死雞埋在牧場花園中，另有以黑色垃圾袋、白色布袋裝雞屍，再用小貨車載運外出。他回憶，當時正好看到新聞報導南部出現禽流感案例，心中立刻浮現疑慮，懷疑雞隻異常死亡恐與疫情有關，但業者卻未通報，反而選擇私下處理。

林男說，他不常帶手機下田工作，因此未能即時拍照存證，但親眼所見讓他感到不安。之後他向台中市政府通報，並在臉書社團發文揭露此事，強調上千隻雞異常死亡卻未依規定通報，恐危及消費者與周邊居民安全。林男也質疑，約1700隻死雞大量死亡，若將雞屍運往外縣市處理，更可能擴大疫情風險。事件曝光後，不少網友感謝他挺身而出，認為「吹哨」行動有助於防疫。

對於業者可能隱匿疫情的原因，台中市資深獸醫師紀又銘分析，若畜牧場通報確診，往往面臨全場撲殺、消毒與至少半年以上的復養期，經濟可能陷入危機，業者可能因此選擇鋌而走險。他呼籲，政府應檢討補助與保險制度，降低業者通報壓力。

