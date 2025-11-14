早玩過同一招 政客爽批：閩南狼炒作流量

大陸福建省泉州市公安局13日對網紅「閩南狼」陳柏源與「八炯」溫子渝通告懸賞。「閩南狼」今（14）日前往台中市警局自首，並開嗆大陸網友。對此，臉書粉專「政客爽」點出，閩南狼早就玩過同一招，同時嘲諷大陸挺蠢的，幫閩南狼炒作流量。

閩南狼。(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」今日在臉書貼文寫道，其實，同樣的招在3月閩南狼就玩過了，當時他從松山機場買機票去成都，結果只跑進管制區，卻不敢上飛機，被民眾嘲笑「有種就上飛機」，他整個惱羞成怒氣炸。

廣告 廣告

粉專「政客爽」指出，阿現在被中共通緝，不直接買機票飛過去，跑去台中警察局自首個什麼意思？

福建省泉州市公安局發布的「八炯」、「閩南狼」（圖右）懸賞通告。 (圖/ 翻攝央視 )

粉專「政客爽」表示，說真的啦，不太認同中共用這種方式在幫綠營網紅炒作流量，對打擊他們根本沒什麼鳥用。何況閩南狼這種都快被綠營放棄的邊緣人又給他機會作秀，也是很無聊。

粉專「政客爽」進一步在留言指出，講老實話，中共就挺蠢的，閩南狼連在同溫層都被邊緣化了，你們還在幫他炒作流量，不得不說你們統戰真的做得很爛，主管要不要檢討一下？然後這種方式對台灣根本沒有恫嚇的作用，就是茶餘飯後的趣談，加上綠營再炒作一波流量。

延伸閱讀

影/閩南狼遭通緝、嗆斬殺！盧秀燕：譴責暴力 在台中鬧事絕不寬貸

台中加碼普發五萬？ 盧秀燕：有盈餘會很樂意發

全台最暖心！盧秀燕派「台中隊」馳援宜蘭 粉專發文致謝網淚崩