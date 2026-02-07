早班機旅客有解 桃捷春節連11天加開5點直達車

為迎接春節連假出國旅運高峰，桃捷公司規劃於115年2月12日至22日，推出「台北往機場特早直達加班車」。圖：桃捷提供

為迎接春節連假出國旅運高峰，桃捷公司提前部署疏運與安全整備作業，規劃於115年2月12日至22日，推出「台北往機場特早直達加班車」，提供清晨出國旅客更充裕的交通選擇；同時於7日凌晨完成跨單位反恐維安模擬演練，從營運調度到危安應變全面到位。

過去機場捷運清晨時段最早班次為06:00，為回應春節期間早班機旅客需求，桃捷公司於去年春節期間加開05:00及05:30班次，並因旅客反應良好，於春節後將05:30班次納入常態營運。因應今年早班機旅運需求再度提升，桃捷公司規劃於115年2月12日至22日，連續11天加開05:00自A1台北車站發車的特早直達加班車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院及A12機場第一航廈，並於05:41抵達A13機場第二航廈；因兼顧沿線居民生活品質，部份路段減速以降低音量，行駛時間約41分鐘。

配合加班車行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於04:30開站，A1市區預辦登機服務也同步提早到04:30開始服務；A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於05:00開站。

除強化疏運服務外，桃捷公司同時於7日凌晨完成跨單位反恐維安模擬演練，從營運調度到危安應變準備全面到位。模擬車站內突發火災及犯罪事件，演練項目涵蓋火災應變、旅客疏散、列車運轉變更及跨單位通報應變等情境。本次演練由桃捷公司攜手桃園市政府捷運警察隊、桃園機場公司營安處、內政部警政署航空警察局、桃園國際機場消防大隊及保全單位共同參與，約40人投入演練，透過實地模擬全面檢視春節疏運期間的安全防護與即時處置能力，強化跨單位協調應變機制。

桃捷公司於7日凌晨完成跨單位反恐維安模擬演練，從營運調度到危安應變準備全面到位。圖：桃捷提供

春節期間透過連續11天特早直達加班車的疏運服務，以及於7日凌晨完成的跨單位反恐維安模擬演練，從交通服務到安全整備全面準備到位，讓旅客不論多早出門，都能安心搭乘捷運、從容前往機場，順利展開春節旅程。

