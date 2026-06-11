早班機趕不動？達人曝仁川機場「這3區」免錢睡

生活中心／林善柔報導

不少旅客到韓國自由行時，為了搶便宜機票，常會訂到清晨7、8點起飛的早班機。雖然省下票價，代價卻往往是凌晨3、4點就得拖著行李離開首爾市區，不但交通選擇有限，還得在半夢半醒之間趕車、趕地鐵，對許多人來說根本像在挑戰體力極限。也因此，每到旅遊旺季，總會有大量網友討論「到底該直接熬夜、住機場附近，還是乾脆硬撐？」而近期就有旅遊達人分享，其實仁川機場內藏著不少人不知道的免費休息區，讓部分旅客能有不同選擇。

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凌晨班機苦趕路？旅遊達人教一招：仁川機場「這3區」免付錢躺下直接睡

仁川機場處處藏著免費休息區，提供旅客短暫休息的去處。（圖／翻攝自Incheon Airport）





旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」於5月22日發文分享，韓國旅遊最崩潰的不是飛行時間，而是買了回台灣的早班機票，清晨還沒天亮就得從首爾市區出發。不少人為了趕上午班機，凌晨4點就得拖著行李搭車，睡過頭可能得在仁川機場一路狂奔。對此，粉專的兩位達人透露，其實仁川機場內藏著不少旅客不知道的免費休息空間，若條件符合，甚至能提前進入禁區等待隔天班機。





凌晨班機苦趕路？旅遊達人教一招：仁川機場「這3區」免付錢躺下直接睡

無托運旅客可提前進入禁區等待早班機。（圖／翻攝自Incheon Airport）





粉專表示，仁川機場第一、第二航廈的出境後區域，皆設有免費休息空間，包括NAP Zone、Relax Zone與Public Lounge等區域。其中NAP Zone提供可平躺的躺椅，方便旅客小睡休息；Relax Zone偏向安靜座位區，適合等待航班；Public Lounge則提供插座、座位與簡易休憩空間。部分區域附近也設有付費淋浴間，能讓旅客簡單盥洗。不過粉專也提醒，這招並非所有旅客都適用，最大關鍵就在於是否需要托運行李。由於多數航空公司櫃台通常會在起飛前約2.5至3小時才開放辦理報到與行李托運，若攜帶大型行李、推車，或需人工查驗文件、辦理退稅，仍得依航空公司規定時間辦理，無法提前太久進入禁區。此外，在出國旅遊的去程上，台灣桃園機場第一、第二航廈四樓貴賓區附近，其實也設有「機場體驗區（Airport Experience Zone）」做為免費休息空間，提供沙發、插座與Wi-Fi等設施，供旅客短暫休憩。





凌晨班機苦趕路？旅遊達人教一招：仁川機場「這3區」免付錢躺下直接睡

不只仁川機場，桃園機場同樣設有免費休息區和淋浴空間。（圖／翻攝自桃園國際機場）





消息曝光後，也吸引不少網友用自身經驗證明仁川機場的早班機真的不好惹，「早班機真的很容易爬不起來，每次都在仁川跑得上氣不接下氣」、「仁川登機口多到還要搭列車，經歷一次狂奔後就不敢賭了」。也有人認為，若本身沒有托運需求，粉專提供的攻略無疑非常實用，「去韓國主要就是吃美食、跑景點，10公斤手提行李就夠了，如果能提早過海關，進去貴賓室吃東西休息真的差很多」。另外也有旅客大讚桃園機場的免費休息區，「插座很多，還有乾淋浴間能用，最重要的是人不算太多，出國前先休息一下很舒服」。





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