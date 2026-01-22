早生貴子變詛咒！傳統吉祥話惹年輕人嫌 這類最慘

網友在社群平台舉辦「吉祥話變詛咒」活動，吸引大批年輕人討論，不少人指出，過去祝福他人快生小孩的話語，如早生貴子、子孫滿堂、多子多孫以及三年抱兩，在現今年輕人眼中都成為「大型詛咒」，聽了覺得很刺耳。

一名網友日前在社群平台Threads上分享，過去被視為吉祥祝福的話語，如「早生貴子」，如今在年輕人眼中幾乎成了詛咒。他甚至舉辦第一屆「以前是吉祥話，現在是詛咒的話語」大賽，貼文吸引18萬人瀏覽，大批網友留言討論。

根據網友留言發現，與「生小孩」相關的祝福語最受關注，因為現今年輕人普遍不想生也不敢生，祝福別人生孩子反而被戲稱為大型詛咒。「我祝福朋友子孫滿堂，對方都會回，你可以不要咒我嗎」、「三年抱兩，保證是詛咒」、「早生貴子完全變成詛咒，聽到不會開心」、「多子多孫也是很刺耳」。

此外，像「三代同堂」與「百年好合」等傳統祝福，也隨時代變化在年輕人眼中轉為詛咒。「三代同堂」過去象徵家人同住、其樂融融，但現代年輕人追求獨立又面臨經濟壓力，與長輩同住反而成負擔；「百年好合」原是祝福夫妻感情長久，但若感情失合卻要長久糾纏，反而成了一生的痛苦。

而「能者多勞」在過去是讚美勤奮的人，但在今天，過度努力往往意味著職場負擔和生活壓力，讓人感到壓力重重，也被許多年輕人點名為詛咒。上述這些例子顯示，隨著生活方式與價值觀改變，傳統吉祥話在年輕人眼中已從祝福變成壓力來源。

