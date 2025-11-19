早產不是病！早產兒回娘家溫馨登場 醫療團隊分享成長關鍵

【警政時報 張家燁／新竹報導】中醫大新竹分院開院至今已迎接 8,374 位新生兒，其中早產兒達 713 位，首次舉辦的「早產兒回娘家」活動今溫馨登場，現場洋溢感謝與喜悅氛圍，家長們向婦產科主任蘇聖淵、兒科主任陳思融與所有醫護團隊表達感謝，陪伴他們走過早產的未知與挑戰，副院長沈名吟與兩位主任也代表醫院回應家長的信任，直言看到孩子們頭好壯壯長大，是醫護最大的鼓勵，也笑稱「歡迎家長繼續生小孩」，兒科主任陳思融特別強調：「早產不是病，也不是父母的錯。只要做好產檢、選擇具備新生兒加護能力的醫療院所，就是父母能做到的最大努力。」

兒科醫護人員示範新生兒照護與早產兒追蹤重點，向家長講解口腔發展與肌膚接觸的重要性，透過親切互動與衛教，協助家長在家也能安心照顧寶寶。（圖/記者張家燁翻攝）

親餵、肌膚接觸是關鍵力量，家長傅小姐回憶，孩子僅 30 週、體重 1,408 公克便提前報到，出生後一個多月依賴呼吸器與氧氣，喝奶時也常掉血氧，讓新手父母十分緊張，醫療團隊不僅密切監測，還在出院前數週陪著爸媽練習觀察血氧、調整餵食節奏，回家後更租借血氧機小心陪伴，未料，當爸媽開始親餵後，寶寶的血氧竟保持穩定，體重也快速上升，讓一家人放下心中的大石，最終順利退掉血氧機，如今孩子已三歲半，不僅發展正常，也無需早療課程，陳思融主任表示，父母的懷抱是最天然的良方，親餵可促進口腔肌肉發展；即使無法哺餵母乳，親密的肌膚接觸、氣味與擁抱，也能讓早產兒更平穩進步。

本院舉辦首場「早產兒回娘家」活動，邀請早產兒家庭返院同歡，場面溫馨熱鬧，醫療團隊與家長共同見證孩子們健康成長的歷程，象徵醫病攜手的溫暖力量。（圖/記者張家燁翻攝）

陳思融主任指出，早產原因多元，部分至今仍無法完全預防，因此選擇具備新生兒加護能力的醫療院所相當重要，由於早產兒器官未臻成熟，可能出現視網膜病變、腦部缺氧出血、壞死性腸炎等併發症，也較可能出現自閉症與過動症，院內設有「早產兒追蹤門診」並與早期療育團隊銜接，從醫療到心理提供全方位支持，至少追蹤至兩歲，及早發現問題才能有效改善，她也建議家長，在寶寶住院期間最能提供的幫助，就是母乳與「袋鼠式護理」，當病況穩定時，讓寶寶貼在家長胸前，不僅能穩定呼吸與心跳、促進體重增加，更是建立親子連結、幫助早產兒康復的重要溫度。

