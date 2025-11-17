早產不是病 醫：早產兒也可以頭好壯壯

早產兒也可以頭好壯壯。





中國醫藥大學新竹附設醫院開院截至今年10月底，已經接生8374位新生兒，其中早產兒佔713位，第一次舉辦早產兒回娘家，溫馨熱鬧。早產兒父母親感謝婦產科主任蘇聖淵和兒科主任陳思融醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。副院長沈名吟和兩位主任也代表醫院感謝家長對團隊的信任，看到孩子們都獲得很好的照顧，鼓勵家長繼續生小孩！

傅小姐回想起寶貝30週就出生、出生體重只有1408公克，花了一個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽練習觀察血氧變化、調整餵食節奏，出院時還租借血氧機回家、戰戰兢兢盯著血氧機看，幸好後來發現寶貝親餵時，血氧居然不會掉，體重也穩定成長，於是改成全親餵、放心退掉血氧機，孩子也健康長大。現在已經三歲半，如今定期返院追蹤，各項發展皆正常，無需早期療育課程。兒科主任陳思融說，「父母的懷抱就像神奇的良方，親餵更是最佳的口腔肌肉訓練，就算沒有母乳哺餵的家長，肌膚接觸的溫度、氣味與親密感，也能讓寶寶更平穩進步。」

兒科主任陳思融表示，早產的原因多樣，除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。因此，定期產檢與選擇具備新生兒加護能力的醫療院所生產，是父母能做的最重要準備。她強調：「早產不是父母的問題，不需要自責，做好產檢、選擇適合的醫療院所，就已經是盡了應盡的努力。」

兒科主任陳思融進一步說明，早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，例如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，甚至長期追蹤發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高。因此，院內設有專業的「早產兒追蹤門診」與「早療團隊」合作轉銜，提供從醫療到心理的全方位支持、及早發現問題開始早療才有機會使孩子功能接近常人。早產兒的追蹤至少需至兩歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。



