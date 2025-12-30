早產兒新希望！秘魯連體嬰順利分離 荷蘭研發人工子宮

圖／shutterstock達志影像

秘魯一對早產的連體嬰姊妹，在醫療團隊努力下，於平安夜前夕成功接受分離手術，未來得以展開各自獨立的人生。而為了解決早產兒器官發育未完全的生存困境，荷蘭科學研究團隊研發出「人工子宮」技術，利用防護機制模擬母體環境，協助新生命在母體外繼續成長，這項醫療科技的突破，不僅為生命延續爭取黃金時間，也讓更多早產兒看見生存希望。

輕輕搖動手中的響鈴，在病床邊守候多時的父母，只願年幼的女兒們能暫時停止哭鬧、安安穩穩地躺著。但這份平凡的寧靜，對這對在秘魯的連體小姊妹來說卻極其奢侈，因為她們在出生時脊椎相連，必須經歷一場艱難的分離手術，才能獲得獨立生活的機會。

秘魯聖博爾哈醫院院長 托馬斯：「她們出生時就是連體嬰，器官也有受損，希望這樣說可以讓大家更清楚她們的狀況。」

為了拆解這道複雜的生命難題，醫療團隊不僅反覆模擬手術過程，還製作精密模型確保每個步驟萬無一失。終於在平安夜前夕，將兩姊妹順利分離，原本行動受限的小小身體，因此得以各自朝著不同方向自由探索。

雙胞胎父親 帕拉西奧斯：「我一直都希望她們能分開，而不是只能躺在一起。之前她們一直哭鬧，現在終於分開了，情緒也變穩定了，這一切都要感謝醫生和外科團隊，是他們幫助我們完成了這個目標。」

分離完成後，醫療團隊也說明了這場手術的另一項困難之處。由於兩姊妹是早產兒，器官尚未完全發育，整個療程本身就充滿風險，從麻醉開始到動刀切割，每一個環節都必須格外謹慎。幸好她們展現堅韌生命力活了下來，讓父母終於卸下心中大石，看到希望的曙光。

雙胞胎父親 帕拉西奧斯：「感謝上天，我一分錢也沒花，而且對女兒們能分開生活這件事，我滿心感激。」

然而，並非所有提早報到的生命，都有機會在手術台上搏鬥，更多早產兒在出生那一刻，就得面臨嚴峻的生存考驗。為了守護這些脆弱的生命，荷蘭科學家研發出一種名為「AquaWomb」的人工子宮，試圖在孩子離開母體後，延續溫暖的屏障，避免尚未長成的器官直接面對空氣壓力。

新生兒重症醫學專科醫師 德布德：「當僅24週大的嬰兒接觸空氣時，肺部受損的風險會大幅增加。但如果寶寶能持續待在像子宮內部的環境，避免這些影響，將有助於改善他們之後的健康狀況。」

這項技術利用加熱的人工羊水與精密管線，打造出一個極度擬真的生理空間。醫護人員會將剛產下的嬰兒迅速安置於此，並搶在他們開始自主呼吸前的幾分鐘內，精準完成人工胎盤的轉接。這場與時間賽跑的銜接程序，是確保胎兒能在母體外繼續發育的最關鍵一步。

醫師暨AquaWomb共同創辦人 范德文：「寶寶一出生後，我們就只有兩到三分鐘的時間，可以幫他接上人工胎盤，因為嬰兒一離開母體，母親的胎盤就沒功能、不再運作了。」

一旦成功接軌，人工胎盤便會接手發育不全的心肺功能，提供穩定的血氧循環，從根本上隔絕大氣壓力對器官的物理性破壞。這種高度仿生的狀態，讓脆弱的新生命獲得繼續成長的黃金時間，也為他們往後的健康奠定基礎。

醫師暨AquaWomb共同創辦人 范德文：「寶寶如果可以留在這個極似母體子宮的環境，就可以再多發育個幾週。大家知道，長到28週出生的嬰兒身體會更強壯，未來的生活品質也會更好。」

雖然這項人造子宮技術，目前仍處於試驗階段，但若未來能正式應用於臨床，早產兒將能避開與外界接觸的致命風險。這種讓器官在母體外繼續發育的防護機制，能為每一條曾面臨斷裂風險的生命線，提供更穩固的延續，使其看見生存的希望。

