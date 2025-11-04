早產兒RSV重症風險高 健保單株抗體範圍擴及未滿36週嬰兒
面對少子化危機的同時，據統計，台灣每年仍有超過10%的新生兒為早產寶寶，意即每十位新生兒就有一位早產1。台灣新生兒科醫學會楊生湳理事長表示，早產兒一旦感染「呼吸道融合病毒（RSV）」，有較高機率惡化至重症，需住院甚至插管。目前國際上多以RSV單株抗體作為預防策略，今（2025）年6月1日起，可獲健保給付的早產兒，也從未滿33週擴大至未滿36週（實際滿35週加6天），不僅更多孩子受惠，也讓台灣RSV防治進一步接軌國際。
早產兒染RSV重症風險高 恐影響肺部發育
RSV普遍存在於社區中，而早產兒因為肺部發育尚未完全、免疫力欠佳，感染後的風險比一般新生兒高。楊生湳理事長說明，早產兒細支氣管炎就有約四到五成由RSV感染導致，更有近五成的孩子會出現重度症狀如呼吸窘迫等2，甚至要住進加護病房，一旦需要插管，代表孩子的肺功能已嚴重衰弱。
楊生湳理事長進一步解釋，RSV感染常發生在肺部發育的關鍵時期，而「呼吸道融合病毒」顧名思義，病毒會與呼吸道細胞融合，干擾肺部內皮細胞和平滑肌細胞的正常生長，進而影響肺部的發育程度。
早產寶寶染RSV呼吸衰竭插管！醫：雖痊癒但已落下氣喘病根
「早產兒歷經艱辛才終於好好長大，出院後又因感染再次住院，還收到病危通知，可以想像家長的壓力有多沉重。」楊生湳理事長分享，就有一位來自偏鄉弱勢家庭早產兒，出院約一週後就因感染RSV被送到急診室，當下醫師觀點到孩子全身發黑，診斷為呼吸衰竭，立即住進加護病房並插管。
所幸在醫療團隊的努力下，孩子順利在兩週後康復出院，不過後續的追蹤觀察卻發現孩子經常感冒，現在才一歲，卻已開始出現早發性、嬰兒型的呼吸道痙攣，類似於幼童的氣喘病變。
醫：單株抗體為重要預防武器 6月起健保擴增給付守護早產兒
目前日本、韓國等多國均以施打單株抗體作為RSV預防策略。楊生湳理事長表示，上述案例中的早產寶寶出生週數，在當時並不符合RSV單株抗體的健保給付條件，而健保已於今年6月1日起正式擴大RSV單株抗體的給付範圍，出生週數在35週加6天以內的早產兒，皆可獲得健保給付接種最多三劑，且可回溯，目前未滿一歲、出生週數符合條件的孩子也可回到醫療院所施打。
楊生湳理事長指出，RSV單株抗體的原理是讓打進身體的抗體與病毒結合，藉此防止該病毒於體內增生。根據國內外實證醫學報告顯示，有助於降低住院率和併發症風險3。符合條件的早產兒，應經由醫師評估個別狀況是否合適，再進行接種。
預防RSV感染 照顧寶寶前先掌握「20秒濕洗手口訣」
台灣新生兒出生率持續探底，但早產兒的比例並未減少。為降低感染風險，政府在持續擴增治療武器的同時，民眾提高預防意識也非常重要。楊生湳理事長提醒，部分大人可能是無症狀的RSV帶原者，除了帶孩子施打單株抗體之外，家長和親友在接觸新生兒和早產兒時，建議應使用肥皂濕洗手至少20秒，如果沒有肥皂，也可以使用酒精洗手。
楊生湳理事長也教大家一個簡單易記的口訣，用肥皂洗手時默念「我最愛我的小寶寶、我最喜歡我的小寶寶」，複誦約五到十次，洗手總時長就會超過20秒，有助於降低手部攜帶的病毒和細菌濃度，達到有效預防。家長或長輩如果出現疑似感冒或任何呼吸道症狀，又不得已需要照顧寶寶時，除了一定要落實洗手之外，也要佩戴口罩，盡可能避免RSV感染的發生。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網）
