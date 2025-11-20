早產女嬰不治亡！母心碎「2.5h手術做了7h」盼真相 醫毫無解釋僅回4字

寧波一名早產女嬰手術失敗身亡，母親心碎質疑「2.5h手術做了7h」，盼得到真相。示意圖／取自photoAC

中國寧波一名5個月大早產女嬰，近日在寧波大學附屬婦女兒童醫院進行心臟手術，原本預計2.5至3小時完成，但醫院卻整整開了7小時，最終搶救不治，家屬得知失去孩子後當場崩潰，心碎詢問致命原因，沒想到醫師僅以「正在調查」4字回應，一句解釋都沒有。此事目前已由中國衛健委介入調查，家屬也焦急期盼真相水落石出。

清晨送醫手術 家屬在走廊苦等7小時

寧波一名5個月大早產女嬰小洛熙本（11）月14日清晨6時，被送入寧波大學附屬婦女兒童醫院進行心臟手術，她的母親為她穿上一件繡著小兔子的粉色連身衣，在手術室門口親吻女兒額頭後，目送醫護推床而入，只能在走廊緊握標註「手術預計2.5至3小時」的通知單。

然而，手術時間比預期長得多，上午9時，家屬僅在玻璃窗外看到模糊身影；中午12時，預計結束時間已過，護士仍回覆「手術進行中」，下午1時，家屬試圖聯繫主刀陳醫生，未獲回覆，直到下午3時，手術室燈號熄滅，醫護將孩子直接送往兒科重症監護病房，但孩子面部腫脹、嘴唇發紫，情況不樂觀。

術後不治 家屬質疑院方未充分說明

當晚7時，院方通知小洛熙不幸身亡，母親試圖入內最後見女兒一面，卻因「防疫規定」遭到阻止，家屬情緒崩潰，質疑手術長達7小時的原因未獲解釋，也未收到任何道歉，只有一句「正在調查」。

家屬表示，手術本存在一定風險，他們在簽署同意書時已充分知悉。據《中國兒童心血管疾病報告2024》資料，心房中隔缺損手術的死亡率約為0.8%，屬較低風險手術，他們無法接受「發生異常卻沒有明確說法」的情況。

7小時到底經歷了什麼？女嬰母親PO網舉報

小洛熙母親16日在網路上實名PO出影片哭訴，只想知道「孩子這7小時到底經歷了什麼？」影片迅速引發社會關注，多名網友呼籲院方公開完整資訊、尊重家屬知情權。

小洛熙母親也強調，事件引發的核心問題不在於手術本身是否有風險，而是當風險發生後，院方是否能確保醫療資訊的透明與及時溝通，他們所要求的不是「責難」，而是「了解真相」。

涉事醫生被停職 家屬稱無法取得關鍵醫療資料

截至11月19日，醫院已宣布暫停主刀陳醫師的職務，寧波市衛健委亦成立調查組介入事件。家屬指出，目前最關鍵的「手術全程錄像」與「術中異常記錄」、「醫生溝通日誌」等資料均尚未取得，孩子父親在醫學鑑定機構與醫院之間奔波，他說，鑑定申請需在7日內提交，但醫院稱「資料需審核」，使他擔心會錯過維權期限。

目前，事件仍在調查中，相關部門尚未公布初步結果，各界也呼籲盡快釐清事實，以還原手術過程並回應輿論關切。



