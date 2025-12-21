早產嬰心臟手術喪命！屍檢驚見「創口未縫合」…醫院竟改病歷裝沒事

小洛熙不幸在手術後身亡。圖／翻攝自微博

中國日前發生一起離譜的醫療事故，一名早產嬰兒被診斷心室中膈缺損而需接受手術，原本醫師原稱手術風險極低，卻在手術近9小時後死亡。不料，嬰兒家屬日前公開的屍檢報告中，竟揭露嬰兒有多處創口未縫合、胸腔大量積血，且實際罹患的並非重症，氣得家屬怒控醫院隱瞞、偽造病歷，消息曝光後頓時引起熱議。

根據紅星新聞等陸媒報導，這起事件要回顧到2025年11月11日，只有5個月19天大的小洛熙因為是提前1個月出生的早產兒，必須要進行例行檢查，直到各項指標穩定達標後才能轉到一般病房，然而小洛熙這天卻被診斷為「心室中膈缺損」（Ventricular Septal Defect，VSD），即心臟左右心室之間的壁上出現一個洞，是常見的先天性心臟疾病之一，必須盡快手術。

號稱從業31年的陳姓主刀醫師11月14日向小洛熙的家屬打包票稱這是一場微創手術，手術時間只需2.5至3小時、風險極低，怎料正式動刀後卻耗費近9小時，而且手術中沒有任何有關突發狀況的告知，直到中途醫師突然告知家屬們「存活率只剩50%」，結果小洛熙在當晚10時許搶救無效逝世。

小洛熙不幸在手術後身亡。圖／翻攝自微博

不料，小洛熙媽媽12月19日公開法醫提供的小洛熙屍檢報告，只見報告裡竟提到小洛熙「右側第3至4肋間見長6.5cm的橫行手術創口，未縫合」、「心包右側見長5.0cm的未縫合手術切口」、「冠狀竇口可見，但未見異常」、「房間隔缺損大小為1.0cmX0.9cm」、「胸腔內積血達70毫升」等字眼，超過了嬰兒全身血量的50%。換言之，小洛熙很有可能是在手術後因創口未縫合、失血過多而不幸身亡。

不僅如此，報告確認小洛熙根本不存在當初診斷的重症，只有3毫米的繼發孔型房間隔缺損（Secundum Atrial Septal Defect, Secundum ASD），這是常見的房間隔缺損類型，指發生在左右心室之間的中間部位的一個開口，大多是胎兒時期卵圓孔未完全閉合所致，導致血液從壓力較高的左心房分流到右心房，可能造成右心房擴大，但許多是小型缺損，甚至可自然閉合，因此無需任何緊急手術，只要定期觀察就好。

家屬怒批，小洛熙術中縫合失敗後被迫二次開胸，但醫院卻全程對家屬隱瞞此事，即使術後孩子不幸離世，院方非但不主動承擔責任，反而偽造病歷，用「22:20生命體徵平穩」的說法來掩蓋真相。面對家屬的質疑，醫院更是百般推諉，直到全網關注、屍檢報告出爐，醫院才在官方通報中含糊承認「存在過失」。

對此，寧波市衛健委工作人員12月20日受訪時指出，該屍檢報告由醫院、小洛熙家屬、衛健委三方共同委託相關機構進行，目前屍檢工作已結束，正在進行醫療事故鑑定後續程序，屍檢報告將予以考量，後續將依據醫療事故鑑定結果對涉事責任醫師進行懲處。



