早產風險飆2.4倍！家長團體：《人工生殖法》修法應揭露母嬰風險

立法院正在審查《人工生殖法》修正草案，不過，國教行動聯盟（國教盟）等家長團體質疑，歷次會議一面倒聚焦於成人權益與醫療商機，卻對人工生殖技術伴隨的「早產」與「低出生體重」風險集體噤聲，在現有母嬰照護體系已亮紅燈的情況下，恐進一步衝擊健保與特教體系。

人工生殖子女早產與低體重風險倍增

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，國外研究已提出警訊，人工生殖過程中的卵巢刺激療程，可能改變子宮內膜環境，進而與新生兒低出生體重與早產有關，根據國健署資料亦顯示，人工生殖子女的健康風險顯著高於自然受孕平均值。

數據顯示，人工生殖的早產（小於37週）佔比達26.4%，約為全國平均（10.88%）的2.4倍；低出生體重（小於2500克）佔比25.7%，約為全國平均（10.94%）的2.3倍。

若觀察極低出生體重（小於1500克），人工生殖的佔比更來到2.8%，是全國平均的2.6倍。即便排除多胞胎因素，單胞胎試管嬰兒發生低出生體重的機率仍顯著較高。

實際上，台灣新生兒健康狀況也正處於「倒退嚕」的危機中，包括低出生體重佔比至2023年已高達10.94%，新生兒死亡率更是居高不下，2024年達2.8‰，是日本（0.8‰）的3.5倍、南韓（1.4‰）的2倍。家長團體質疑，在未能改善現況前，貿然擴大人工生殖無異是讓更多孩子置於險境。

早產恐影響終身 肺部發育與慢性病風險高

新生兒科醫師鄭弋表示，早產對孩子的影響是終身的。他解釋，胎兒肺部本應在母體低氧環境中發育，早產兒提早出生接觸高濃度氧氣，如同「泡在毒氣裡面」。

鄭醫師指出，即使是36週出生的孩子，成年後肺功能仍不如足月兒，且衰退較快，是成人阻塞性肺疾病的風險因子。此外，低體重兒長大後罹患糖尿病的機率，是正常體重孩子的2.5倍。

醫療現場觀察發現，極低體重早產兒在新生兒加護病房（NICU）的單日費用僅儀器就超過3000元，單一個案醫療支出可達數百萬。鄭醫師感嘆，「有些障礙是一輩子跟著他的，我們不希望人工生殖製造出更多早產與低體重兒，因為那是影響孩子一輩子的事」。

社會成本轉嫁 家長憂早療與特教資源面臨崩潰

「生出來只是開始，孩子活得好才是挑戰。」全國家長團體聯盟常務理事魏書珮強調，人工生殖帶來的風險成本，不會只停留在醫院，而是會轉嫁給教育與社福體系。

根據研究，極低出生體重早產兒在2歲時接受復健治療的比例高達34.5%。隨著孩子進入學齡，將面臨長期復健與特殊教育需求。

目前台灣早療評估大排長龍、特教師生比過高，資源已嚴重不足。魏書珮憂心，若修法導致高風險新生兒數量大增，勢必衝擊健保體系和特教現場。

修法在即盼改善現況 落實風險告知與配套

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，家長團體並不反對協助不孕，但應該先改善現況，再談擴大人工生殖；並誠實揭露風險，完善諮詢機制，規範醫療機構在進行人工生殖諮詢時，必須明確告知申請者，確保民眾的知情權；同時評估社會衝擊，增置特教資源，不應倉促修法。