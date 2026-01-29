早發性失智症不只找上長者 恩主公：新藥搶時間延緩惡化

（記者陳志仁／新北報導）隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題；但臨床發現，失智症並非只發生於高齡族群，近年出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭造成沉重衝擊。

圖／恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師表示，「早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間。」（恩主公醫院提供）

國際權威期刊《JAMA Neurology》研究指出，三十至六十四歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人119人，推估全球患者約390萬人；恩主公醫院神經內科主任孫瑜醫師表示，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者在四、五十歲即出現記憶力、專注力與執行功能明顯退化，仍須負擔工作與家庭責任，卻逐漸無法勝任原有職務。

廣告 廣告

孫瑜強調，許多患者最先察覺異常，原本可輕鬆完成的事情，開始變得力不從心，甚至被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成極大的壓力；相較高齡失智患者，早發性失智症的病程惡化速度往往更快，短短一年內認知功能就可能明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化，臨床上幾乎是在與時間賽跑。

針對生活型態調整是否有助延緩失智？孫瑜說，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，確實有助腦部健康，但對早發性失智症患者而言，單靠生活調整的效果有限；由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展，因此更需要及早接受專業評估與醫療介入。

孫瑜直指，2025年衛福部食藥署已核准2款阿茲海默症早期針劑新藥，透過清除腦內類澱粉蛋白，嘗試減緩疾病惡化速度，治療策略已從「症狀控制」邁向「疾病進程介入」；臨床研究顯示，越早治療，效果越明顯，對病程進展快、仍處於職場與家庭關鍵階段的患者而言，是一項真正「搶時間」的治療選項。

孫瑜提醒，新藥並非所有失智患者皆適用，必須經精準診斷確認為早期阿茲海默症，並評估相關風險；她呼籲，若出現記憶力明顯退步、工作表現下降或判斷力改變等情形，且已影響到生活或工作，應及早就醫評估，失智症不再只是被動接受的疾病，越早介入，為自己與家人保留更多選擇與準備空間。

更多引新聞報導

冷氣團來襲鼻竇炎高發 恩主公提醒慢性症狀要及早就醫

不抽菸也有風險 恩主公醫院示警肺癌家族史關鍵

