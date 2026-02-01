早發性失智「惡化更快」！醫籲「4大徵兆」快就醫

生活中心／李筱舲報導



失智症不再是高齡者的專利，據國際期刊《JAMA Neurology》研究推估，全球約有390萬名30至64歲的「早發性失智症」患者。對此，恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，這類患者正值家庭與職場支柱，一旦退化，對經濟將帶來巨大衝擊。醫師也示警，若青壯年在生活中出現「4種徵兆」，應及早就醫，避免錯過治療黃金期。





不再是老人病！早發性失智「惡化更快」 醫籲「出現4大徵兆」應及早就醫

孫瑜醫師指出，早發性失智症多在65歲前發病，而病程惡化速度往往快於年長者。（圖／AI生成）

與時間賽跑！醫揭「早發性失智」：單靠生活調整恐難阻擋

恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲前發病，而病程的惡化速度往往快於年長者，就像在和時間賽跑一樣，雖然規律運動與健康飲食對腦部有益，但對惡化快速的早發性患者而言，單靠生活習慣調整延緩病程其效果有限。過去失智症多著重於症狀控制，但對這群仍需負擔家庭責任較年輕的患者來說，如何有效阻擋疾病進展、維持工作能力，則成為眼前較棘手的考驗。

孫瑜醫師提醒，若有4大症狀出現，應儘速尋求專業評估。（圖／AI生成）

搶救認知功能！醫籲「這4大徵兆」是關鍵：及早介入治療守護家庭

隨著醫療科技突破，2025年衛福部食藥署已核准兩款早期阿茲海默症針劑新藥，治療策略正式轉向「疾病進程介入」。新藥透過清除腦內類澱粉蛋白，能有效延緩認知功能下滑。孫瑜醫師提醒，新藥適用於輕度或早期階段，並非人人適合。她也呼籲民眾，若有察覺到記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事務變慢及判斷力改變等狀況，應儘速尋求專業評估，透過「搶時間」的積極治療，守護家庭與職場的生活品質。

