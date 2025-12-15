早發現多活20年！大便浮水面恐是「癌王上身」 醫再曝4警訊

生活中心／倪譽瑋報導

不明原因腹痛、體重下降、糞便浮油，得留意是否為胰臟出問題。（示意圖／資料照）

胰臟癌被稱為「癌王」，它不易察覺，多數患者因背痛、黃疸就醫時已是晚期，是否有早期症狀可防備？雙和醫院院長李明哲指出，不明原因的腹痛、體重下降、糖尿病、脂肪糞便（外觀油亮浮在水面，或是有惡臭）都可能是胰臟癌警訊；有位40多歲老師因察覺到脂肪便、體重下降而警戒，去醫院一看胰臟真有約1公分的腫瘤，及早處理讓其多活超過20年。

胰臟癌存活率？晚期通常治療不易

癌症造成台灣多人死亡，其中胰臟癌更是有「癌王」之稱，三軍總醫院資料顯示，92%的胰臟癌為腺癌，源自胰外分泌腺體，該腺分泌消化酵素來幫助消化，病灶可能擴散到其他組織；而胰臟癌早期大部分沒明顯症狀，腫瘤大到一定程度才會出現腹痛。醫師許秉毅曾指出，多數患者發現罹癌時通常治療難度很高，8成的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀。

廣告 廣告

至於胰臟癌的高危險族群，一些生活習慣或飲食與胰臟癌有關，例如吸菸，吸菸者罹癌率比不吸者高2至3倍；也有報告指出喝酒與胰臟癌的發生有關。值得注意的是，曾接受胃部切除手術，可能讓胃調節胰液的功能改變，增加罹癌風險。

胰臟癌初期症狀？醫推留意體重、糞便

關於胰臟癌的警訊，根據《健康2.0》報導，李明哲指出，脂肪糞便、不明原因的腹痛、體重下降、糖尿病都可能是胰臟癌警訊。李明哲特別解說脂肪糞便，曾有位40多歲的老師，因察覺到體重下降、脂肪糞便而就醫檢查，結果發現胰臟頭有約1公分的小腫瘤，及早手術處理，術後已成功存活超過20年。

李明哲補充，除留意上述4警訊，高風險族群建議每半年至1年做一次定期檢查，以及早發現癌症，有超過9成的病患在出現大便水泥色、臉色變黃、持續性背痛等明顯症狀後才就醫，通常已是胰臟癌晚期。但願意治療仍有機會，面對過大的胰臟癌，可採前導式治療，先用電療或化療縮小腫瘤，再展開手術，能提高約五年存活率。

更多三立新聞網報導

蛀牙會傳染！醫揭「4要素齊聚」即中鏢 眾人驚：不敢接吻了

翁山蘇姬被囚 多年無音訊！兒子嘆：就我所知「媽媽可能已離世」

10年研究揭「吃1類食物」護心簡單有效：很容易買到

贏過多數同類！醫揭「養生冠軍魚」Omega-3滿滿 2倍輾壓鮭魚

