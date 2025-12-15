早發現多活20年！大便浮水面恐是「癌王上身」 醫再曝4警訊
生活中心／倪譽瑋報導
胰臟癌被稱為「癌王」，它不易察覺，多數患者因背痛、黃疸就醫時已是晚期，是否有早期症狀可防備？雙和醫院院長李明哲指出，不明原因的腹痛、體重下降、糖尿病、脂肪糞便（外觀油亮浮在水面，或是有惡臭）都可能是胰臟癌警訊；有位40多歲老師因察覺到脂肪便、體重下降而警戒，去醫院一看胰臟真有約1公分的腫瘤，及早處理讓其多活超過20年。
胰臟癌存活率？晚期通常治療不易
癌症造成台灣多人死亡，其中胰臟癌更是有「癌王」之稱，三軍總醫院資料顯示，92%的胰臟癌為腺癌，源自胰外分泌腺體，該腺分泌消化酵素來幫助消化，病灶可能擴散到其他組織；而胰臟癌早期大部分沒明顯症狀，腫瘤大到一定程度才會出現腹痛。醫師許秉毅曾指出，多數患者發現罹癌時通常治療難度很高，8成的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀。
至於胰臟癌的高危險族群，一些生活習慣或飲食與胰臟癌有關，例如吸菸，吸菸者罹癌率比不吸者高2至3倍；也有報告指出喝酒與胰臟癌的發生有關。值得注意的是，曾接受胃部切除手術，可能讓胃調節胰液的功能改變，增加罹癌風險。
胰臟癌初期症狀？醫推留意體重、糞便
關於胰臟癌的警訊，根據《健康2.0》報導，李明哲指出，脂肪糞便、不明原因的腹痛、體重下降、糖尿病都可能是胰臟癌警訊。李明哲特別解說脂肪糞便，曾有位40多歲的老師，因察覺到體重下降、脂肪糞便而就醫檢查，結果發現胰臟頭有約1公分的小腫瘤，及早手術處理，術後已成功存活超過20年。
李明哲補充，除留意上述4警訊，高風險族群建議每半年至1年做一次定期檢查，以及早發現癌症，有超過9成的病患在出現大便水泥色、臉色變黃、持續性背痛等明顯症狀後才就醫，通常已是胰臟癌晚期。但願意治療仍有機會，面對過大的胰臟癌，可採前導式治療，先用電療或化療縮小腫瘤，再展開手術，能提高約五年存活率。
更多三立新聞網報導
蛀牙會傳染！醫揭「4要素齊聚」即中鏢 眾人驚：不敢接吻了
翁山蘇姬被囚 多年無音訊！兒子嘆：就我所知「媽媽可能已離世」
10年研究揭「吃1類食物」護心簡單有效：很容易買到
贏過多數同類！醫揭「養生冠軍魚」Omega-3滿滿 2倍輾壓鮭魚
其他人也在看
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 28
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」
「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補
氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 6
蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！
蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
李翊君睡不好靠1件事改善睡眠！醫大推：還能調節血糖、防失智
56歲情歌天后李翊君出道多年，近日終於宣布將在小巨蛋開唱，而她為了挑戰自己，不惜增加運動量，跑步、皮拉提斯等，就是為了把體能練好，給觀眾耳目一新的感受。不過運動可不只是體能變好，還有11種好處。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
1甜食＝神級食物！新研究：吃越多越年輕 有望治療罕病
黑巧克力有助改善大腦、心血管，現在還可抗老化。食安專家韋恩（楊世煒）表示，可可在原產地中南美洲的阿茲特克帝國就被稱為神的食物。研究指出，可可中存在的「可可鹼」，體內濃度較高者的生物年齡低於實際年齡。學者表示，此研究可能為老化研究，甚至為常見的罕病帶來關鍵性的突破。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這6種食物養出癌體質！名醫陳衛華成功抗4癌分享：20年壞習慣釀慢性發炎，癌後共處「這樣做」
過去民眾聞癌色變，但根據最新統計顯示，台灣癌症5年相對存活率已突破6成，意味著愈來愈多患者在走過手術、化療與放療後，迎來更長的「癌後人生」。然而，這段旅程並非治療結束就告一段落，而是另一場需要耐心、紀律與支持系統的長跑。台灣癌症基金會日前在「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」中強調，癌後長期共處已成台灣新常態，如何讓病友活得穩、走得久，是下一階段醫療與社會支持的關鍵。被譽為「奇蹟醫師」的宏信診所院長陳衛華，就是在這場長跑中最具代表性的身影。30年間，他歷經骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌、血癌等4癌纏身，卻在一次次身心煎熬後站得更挺。他以醫師與病人雙重身分告訴病友：「正規醫療是抗癌的基礎，但要讓病友能長期穩定、活出品質，還需要將營養照護、生活型態與心理調適整合起來。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
《青青河邊草》何晴病逝 醫示警「視力模糊」別輕忽
大陸「第一古典美人」何晴於13日在北京病逝，享壽61歲。她先前被診斷罹患腦瘤，為此淡出演藝圈。醫師表示，腦瘤不論良性或惡性，都可能造成身心受創，出現視力模糊、步態不穩等症狀，惡性腦瘤平均存活期更僅約15個月。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
每10秒1人喪命！「這疾病」住院率飆升 喘、咳是警訊
慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，約9成患者都是因「吸菸」引起。健保署署長陳亮妤宣布，健保署106年就開始COPD專案，如今將進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」
生活中心／綜合報導藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。民視 ・ 1 天前 ・ 4
冬天吃鍋不怕胖！營養師教4招「火鍋瘦身法」 選對鍋底、沾醬吃完一樣瘦
天氣變冷就想吃火鍋，又擔心熱量太高？學會4個簡單技巧，就能邊吃邊瘦。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
一天刷牙3次不夠 醫示警「3步驟」小心錯了
[NOWnews今日新聞]牙周病是台灣成年人最常見的口腔健康問題之一，而許多民眾因為牙周病早期症狀輕微、幾乎沒有不適而延誤治療，而牙周病初期常見牙齦紅腫、刷牙不易清潔乾淨、牙縫變大或口氣改變，若有牙齦...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發起對話
室溫18°C是人體溫度 醫：每降1度血管老2歲
世界衛生組織建議室溫18°C是人類的保命線，減重醫師蕭捷健指出，長期待在寒冷的環境，不僅會增加高血壓、心肌梗塞的風險，還可能導致食慾上升、壓力荷爾蒙爆表，陷入肥胖與情緒低落的惡性循環。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
冬天愛吃薑母鴨、羊肉爐進補！營養師點「3大地雷」：膽固醇衝上天
冬天許多民眾喜歡吃薑母鴨、羊肉爐或燒酒雞進補，對此營養師珮淳提醒，補錯方式會讓膽固醇整個衝上天，身體出現「卡、僵、重、累」等問題，提醒民眾務必多加留意過油、過晚、過量、過度澱粉等問題。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 17 小時前 ・ 1