一早發錢了！今連發「2筆津貼」入帳8000元

生活中心／李明融報導

勞動部勞工保險局行事曆顯示，2026年1月將發放多筆款項，今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格的民眾記得刷存摺確認是否到帳，另外，在月底前還有11筆津貼陸續入帳。





快檢查存摺「2筆津貼」今入帳8000元！月底還有「11筆撥款」領到手軟

1月共發放多筆款項，根據今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」。（圖／民視新聞資料照）









勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，根據今（23）日為「國民年金保險老年基本保證年金」及「國民年金保險原住民給付」，勞保局提到，勞工在退職退保後的隔日，就具備勞保老年年金請領資格，只要符合請領資格並完成申請的勞工，勞保局會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳。國民年金各項給付經審查後，會在次月底前發給，因此國民年金各項給付入帳日為每個月最後1個工作日，勞保年金則在前1個工作日發放。

廣告 廣告





快檢查存摺「2筆津貼」今入帳8000元！月底還有「11筆撥款」領到手軟

直到1月底前，勞保局將陸續發放11筆給付、補助。（圖／民視新聞資料照）





已年滿65歲之國民，即民國32年10月1日 （含當日）以前出生之國民，在國內設有戶籍，且最近3年內每年居住超過183日，而無下列規定之一者，得請領老年基本保證年金，自申請且符合條件之當月起按月發給，113年1月起每月4049元至死亡當月為止。另外，年滿55歲的原住民並在國內設籍，符合資格者每月可以領取4049元國民年金保險原住民給付，由申請當月按月領取至年滿65歲前一個月為止。

1月底前還有11筆給付、補助將陸續發放，提醒符合資格民眾留意別錯過





【１月23日入帳項目】



國民年金保險老年基本保證年金



國民年金保險原住民給付



【１月29日入帳項目】



勞保年金給付預定入帳日



災保年金給付預定入帳日



災保失能照護補助預定入帳日



勞退月退休金(首發案)預定入帳日



國民年金保險生育給付預定入帳日



【１月30日入帳項目】



產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日



國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日



國民年金保險老年年金給付預定入帳日



國民年金保險喪葬給付預定入帳日



國民年金保險遺屬年金預定入帳日



國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

原文出處：快檢查存摺「2筆津貼」今入帳8000元！月底還有「11筆撥款」領到手軟

更多民視新聞報導

年前最強紅包！威力彩連25槓「下期頭獎衝6.9億」

越南移工年前「刮中1200萬」！摸「祂」肚子成關鍵

「夜衝武嶺」熱血變調！2025奪10命「多為大學生」

