早盤大漲逾600點後漲勢收斂 台股有望重返2萬7？

美股4大指數全面收高，台股今（25日）以26995.9點開出，指數大漲491.66點，漲幅1.86％，一度暴漲613.78點，至27718.02點，重返2萬7大關，不過，隨後漲勢收斂，跌回2萬6，漲400多點。

美國降息希望再度升高，延續先前反彈行情，華爾街股市在前一交易日全面收高。

道瓊工業指數終場上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點；標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點；那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點；費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

台股昨（24日)開高走低，收盤小漲69.3點，漲幅0.26%，今台股開盤大漲，一度攻上2萬7，聚焦台股個股開盤表現，台積電（2330）上漲50元或3.64％，來到1425元；鴻海（2317）上漲5元或1.82%至225元；聯發科（2454）上漲25元或3.04%至1175元，隨後漲勢擴大上漲35元至1185元；廣達（2382）上漲6元來到278元。