早看穿「招商話術」！華訊電能誆充電樁吸金1.9億 加盟協會「禁參展」免淪殺豬場

加盟協會提醒投資民眾，聽到「保證獲利」、「輕鬆躺賺」等誇大不實的話術，絕對要提高警覺。資料照片、非當事人／台灣連鎖加盟促進協會提供

華訊電能誆騙投資充電樁吸金1.9億元，近日遭檢調大搜索！台灣連鎖加盟促進協會今（9日）發聲明驚爆，當初審查時就發現該品牌滿口「保證獲利、投報率14%」等吸金話術，與正派加盟大相逕庭，為守護民眾血汗錢，協會當機立斷、啟動鐵腕自律，當場將該廠商全額退費驅逐，並公告禁參展，即便因此大虧上千萬元的展覽收入也在所不惜，如今弊案爆發，讓把關的協會理監事更加篤定，這波超前部署的控管機制相當及時。

「天底下哪有這麼好康的事！」台灣連鎖加盟促進協會指出，華訊電能當初高調申請參加加盟展，但在內部審查時，稽查人員一聽對方的招商話術就覺得毛骨悚然。一般正派經營的加盟連鎖，都是靠實體營運、賣商品獲利，但華訊電能開口閉口就是「保證回收」、「年化報酬率超過14%」等誘人字眼，甚至還拋出期滿3年由公司7折回購、買二送一等瘋狂讓利方案，這種明顯偏離傳統加盟業態、反而極度像是金融投資商品的招商模式，當下就被協會理監事會盯上，認定這背後恐怕藏著驚天營運風險，當機立斷啟動控管機制。

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加盟協會早在2024年8月9日就已公告，暫不接受充電樁產業參展，若已報展之參展商，主辦單位將全額退費。台灣連鎖加盟促進協會提供

加盟協會喊話，加盟展的定位是連鎖品牌與創業者的媒合平台，絕對不是募集資金的金融商品中心。資料照片、非當事人／台灣連鎖加盟促進協會提供

為了守護懷抱創業夢想的無辜民眾，加盟促進協會當時頂著巨大的商業壓力，做出了一個震撼業界的決定。即便面對已經到手的白花花銀子，協會依然狠下心，自2024年8月9日起，正式對外公告「暫不接受充電樁產業參展」，並由主辦單位把收到的款項全額退還給華訊電能。這項鐵腕決策，等於是讓協會直接蒸發掉上千萬元的龐大收入，還要自行吞下所有行政處理成本，但在「產業誠信」與「社會責任」面前，協會選擇對高額利潤說不，堅決不讓加盟展淪為不肖業者的「殺豬場」。

加盟協會提醒投資民眾，聽到「保證獲利」、「輕鬆躺賺」等誇大不實的話術，絕對要提高警覺。資料照片、非當事人／台灣連鎖加盟促進協會提供

隨著北檢昨日兵分21路大掃蕩、聲押禁見執行長等核心幹部，這場打著綠能口號的龐氏騙局終於現形，協會今天發出嚴正譴責，痛批這些不肖業者假借加盟創業的名義，實則幹著欺瞞投資人的違法詐騙勾當，產業自律如果失守，受害最深的永遠是懷抱夢想的小市民。協會強調，近年極力推動「加盟總部認證制度」，嚴格把關經營管理與資訊揭露，就是要幫投資民眾擦亮眼睛。

加盟協會喊話，加盟展的定位是連鎖品牌與創業者的媒合平台，絕對不是募集資金的金融商品中心，想創業的民眾在投入資金之前，一定要審慎評估商業模式，只要聽到「保證獲利」、「輕鬆躺賺」等誇大不實的話術，絕對要提高警覺、多方查證，千萬不要被眼前的暴利沖昏頭，最後淪為詐騙集團眼中的肥羊。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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