早睡早起真的有差？62歲葉童公開亮相狀態宛如女神，中醫解析背後凍齡原因
62 歲的香港女星葉童，近日因節目亮相再度引發關注，穩定的好氣色與輕盈狀態更成為討論焦點。她曾分享，真正讓自己狀態回到巔峰的關鍵，不在昂貴保養品，而是長年累積的自律生活：固定作息、規律伸展與放鬆運動，加上清爽飲食與戒酒習慣。葉童直言，調整生活節奏後，不只外表改變，身體感受也更輕鬆，「早睡早起，就是最省錢、也最有效的保養方式。」
從醫師角度來看，葉童的好狀態，並不是偶然，也不是靠短期保養撐出來的，而是長期順應身體規律、讓氣血與神志都走在正軌上，這點在她身上其實非常符合中醫的養生觀。以下從中醫觀點，解析她的生活保養為何真的有效，而且能長年累積在她身上體現出來：
一、早睡早起，是最根本的養顏藥
葉童固定 22:30 入睡、07:00 起床，這一點在中醫看來極其關鍵。
中醫有「子午流注」的時間養生觀：
23:00–01:00（子時）：膽經運行
01:00–03:00（丑時）：肝經運行
這兩個時段若能進入熟睡，肝血得以修復、排毒順利、氣血重新分配。
她年輕時熬夜，後來調整作息後氣色改善、身體變輕盈，正是典型的：
肝血恢復能夠臉色紅潤
氣機順暢能夠水腫減少、精神清明
心神安定能夠眼神有神、不顯疲態
這也是為什麼她說早睡早起是最省錢的保養法，中醫完全認同。
二、伸展與睡前放鬆讓氣流得動
她堅持早起伸展、睡前放鬆運動
中醫非常重視「氣行則血行」。
現代人久坐、壓力大，最常見的問題就是肝氣鬱結，容易表現在：
肩頸僵硬
情緒緊繃
臉部暗沉、下垂
她透過規律伸展與溫和運動，其實是在每天幫身體做疏肝理氣，讓：
臉部氣血上行
肌肉與筋膜不易僵硬老化
神情自然放鬆，不顯緊繃感
這種鬆而不垮的狀態，正是她氣質感的重要來源。
三、保養不貪多，反而更穩定
她的保養哲學其實清潔、保濕、防曬做到位即可，不必迷信昂貴或繁複的產品。在中醫看來，肌膚穩定與否，並不只取決於外用保養品，而與氣血運行、脾胃代謝密切相關。
過度保養、層層堆疊，反而容易造成：
毛孔負擔增加
濕氣內生
粉刺、閉口、肌膚反覆不穩定
她選擇把基礎打穩，其實是在做兩件很重要的事：
一是避免外在刺激破壞皮膚屏障，二是不讓脾胃與皮膚的代謝系統過勞。
當內在代謝順暢、外在防護得宜，皮膚自然呈現的是一種穩定、乾淨、有光澤的狀態，而不是靠短期急救型保養勉強撐出來的效果。
四、眼部按摩與防曬：顧的是肝與心神
她特別重視眼部保養，這在中醫裡意義很深。
肝開竅於目
眼周最容易反映肝血是否充足
眼部按摩＋保養油：
促進局部氣血循環
減少眼周筋膜緊繃
讓眼神柔和、有精神，而不是疲勞或銳利感
戴太陽眼鏡防曬，則是避免火熱傷陰，對於預防：
眼周細紋
乾澀老化
神情疲態
都有長期幫助。
五、飲食清淡、不極端，符合「脾主運化」的原則
她的飲食原則非常中醫：
不過度節食
少糖、少鹽
戒酒
早餐避開高碳水
這樣的飲食模式，有助於：
脾胃穩定讓氣血來源充足
濕熱不生讓臉部不浮腫、不暗沉
肝不受酒傷讓情緒平穩、皮膚老化慢
她強調健康比瘦重要，正是避免以耗血換瘦的做法，這也是許多人看起來年輕卻不顯憔悴的關鍵。
醫師總結
葉童的狀態，並不是靠單一秘訣，而是長期做到三件事：
順時而眠、讓氣血流動、不讓身體過度消耗，這樣的生活方式，讓她：
心神安定
氣血充足
神情自然舒展
所以她的美，是穩定、耐看、越看越舒服，而不是短暫撐出來的狀態。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
延伸閱讀
張鈞甯帶助理9個月瘦18公斤！醫師解析關鍵不是節食，而是這幾種方式
58歲田麗3個月瘦回好身材！親曝減10公斤靠4招生活法，中醫揭美魔女的關鍵
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 5
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 197
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 43
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 20
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 19 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2