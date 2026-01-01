早睡早起真的有差？62歲葉童公開亮相狀態宛如女神，中醫解析背後凍齡原因

62 歲的香港女星葉童，近日因節目亮相再度引發關注，穩定的好氣色與輕盈狀態更成為討論焦點。她曾分享，真正讓自己狀態回到巔峰的關鍵，不在昂貴保養品，而是長年累積的自律生活：固定作息、規律伸展與放鬆運動，加上清爽飲食與戒酒習慣。葉童直言，調整生活節奏後，不只外表改變，身體感受也更輕鬆，「早睡早起，就是最省錢、也最有效的保養方式。」

從醫師角度來看，葉童的好狀態，並不是偶然，也不是靠短期保養撐出來的，而是長期順應身體規律、讓氣血與神志都走在正軌上，這點在她身上其實非常符合中醫的養生觀。以下從中醫觀點，解析她的生活保養為何真的有效，而且能長年累積在她身上體現出來：

一、早睡早起，是最根本的養顏藥

葉童固定 22:30 入睡、07:00 起床，這一點在中醫看來極其關鍵。

中醫有「子午流注」的時間養生觀：

23:00–01:00（子時）：膽經運行

01:00–03:00（丑時）：肝經運行

這兩個時段若能進入熟睡，肝血得以修復、排毒順利、氣血重新分配。

她年輕時熬夜，後來調整作息後氣色改善、身體變輕盈，正是典型的：

肝血恢復能夠臉色紅潤

氣機順暢能夠水腫減少、精神清明

心神安定能夠眼神有神、不顯疲態

這也是為什麼她說早睡早起是最省錢的保養法，中醫完全認同。

二、伸展與睡前放鬆讓氣流得動

她堅持早起伸展、睡前放鬆運動

中醫非常重視「氣行則血行」。

現代人久坐、壓力大，最常見的問題就是肝氣鬱結，容易表現在：

肩頸僵硬

情緒緊繃

臉部暗沉、下垂

她透過規律伸展與溫和運動，其實是在每天幫身體做疏肝理氣，讓：

臉部氣血上行

肌肉與筋膜不易僵硬老化

神情自然放鬆，不顯緊繃感

這種鬆而不垮的狀態，正是她氣質感的重要來源。

三、保養不貪多，反而更穩定

她的保養哲學其實清潔、保濕、防曬做到位即可，不必迷信昂貴或繁複的產品。在中醫看來，肌膚穩定與否，並不只取決於外用保養品，而與氣血運行、脾胃代謝密切相關。

過度保養、層層堆疊，反而容易造成：

毛孔負擔增加

濕氣內生

粉刺、閉口、肌膚反覆不穩定

她選擇把基礎打穩，其實是在做兩件很重要的事：

一是避免外在刺激破壞皮膚屏障，二是不讓脾胃與皮膚的代謝系統過勞。

當內在代謝順暢、外在防護得宜，皮膚自然呈現的是一種穩定、乾淨、有光澤的狀態，而不是靠短期急救型保養勉強撐出來的效果。

四、眼部按摩與防曬：顧的是肝與心神

她特別重視眼部保養，這在中醫裡意義很深。

肝開竅於目

眼周最容易反映肝血是否充足

眼部按摩＋保養油：

促進局部氣血循環

減少眼周筋膜緊繃

讓眼神柔和、有精神，而不是疲勞或銳利感

戴太陽眼鏡防曬，則是避免火熱傷陰，對於預防：

眼周細紋

乾澀老化

神情疲態

都有長期幫助。

五、飲食清淡、不極端，符合「脾主運化」的原則

她的飲食原則非常中醫：

不過度節食

少糖、少鹽

戒酒

早餐避開高碳水

這樣的飲食模式，有助於：

脾胃穩定讓氣血來源充足

濕熱不生讓臉部不浮腫、不暗沉

肝不受酒傷讓情緒平穩、皮膚老化慢

她強調健康比瘦重要，正是避免以耗血換瘦的做法，這也是許多人看起來年輕卻不顯憔悴的關鍵。

醫師總結

葉童的狀態，並不是靠單一秘訣，而是長期做到三件事：

順時而眠、讓氣血流動、不讓身體過度消耗，這樣的生活方式，讓她：

心神安定

氣血充足

神情自然舒展

所以她的美，是穩定、耐看、越看越舒服，而不是短暫撐出來的狀態。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

