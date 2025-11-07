早睡晚起才正確？ 立冬這樣養身最聰明

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

今年國曆11月7日迎來「立冬」，這代表秋季的「收穫」已完成，正式進入冬季「閉藏」的階段。在中醫傳統養生學中，立冬被視為一年中「冬藏」的開始，其核心精神在於順應自然界萬物蟄伏、生機潛藏的規律，強調人體也應當開始儲存能量、抵禦寒邪。現代人多半營養充足，立冬進補的真正意義在於補虛與防寒。經歷了一年的奔波與辛勞，人體機能需要調整與休養，特別是針對秋冬常見的虛寒體質。

立冬將至（圖／CANVA製作）

傳統文化中，立冬進補的代表性食物莫過於薑母鴨、麻油雞和羊肉爐，這些溫熱滋補的湯品確實有助於暖身禦寒。然而，現代人生活型態改變，過度油膩的進補方式反而可能造成腸胃負擔或「虛不受補」。真正的立冬飲食應著重於滋陰潤燥與溫陽散寒並重。由於許多地區在立冬時仍帶有「秋燥」的餘韻，建議多攝取富含水分、能滋養陰液的食物，如山藥、蓮藕、白木耳、百合等，以緩和乾燥對呼吸道和皮膚的影響。基礎進補可選用性質平和且能補益氣血的食材，例如：鱸魚（利水補虛）、紅棗（補氣養血）、黑芝麻（滋養肝腎）。

進補時需要注意不可太過油膩（圖／CANVA製作）

除了飲食，作息上的調整更是立冬養生的關鍵。古語云：「冬日重在藏」，強調生活節奏應當隨之放慢。建議實踐早睡晚起的原則，以確保充足的睡眠時間。早睡有助於陽氣潛藏，晚起（待日出後）則能避開清晨低溫對心血管的刺激，這是順應冬藏最直接且有效的方式。

溫潤滋補的食材（圖／CANVA製作）

運動仍不可或缺，但應以和緩為主，避免大量出汗而耗損人體津液與陽氣。散步、太極拳、瑜珈都是理想的選擇。戶外活動時，尤其要注意頭部、頸部和足部的保暖，這些部位是寒氣入侵的常見通道。

