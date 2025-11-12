一早睡醒「普發1萬全沒了」！他揭原因喊太慘 14萬網友朝聖驚呆

生活中心／李紹宏報導

一名網友在社群媒體Threads寫下慘痛經驗，他一早起床打開網路銀行軟體，本來想確認普發1萬元入帳，結果卻發現沒多久被扣代繳款項13000元，等於根本沒領到錢，讓原PO淚喊「太慘了，擁有他不到4小時，趁我還在熟睡的時候．．．」文章一出，讓網友直呼「實在有夠慘」。

一名網友表示，才剛領到1萬元普發現金，就被扣了卡費13000元。（圖／資料照）

帳戶慘變轉運站！網友哭了：才剛領1萬就被扣款

這名網友表示，今天一早起床點開網銀APP，想看之前申請的普發1萬現金有沒有入帳，結果點進去發現，「行政院發」的確在凌晨2時已經入帳，過4小時後，卻被銀行卡款扣繳13000元，讓他相當傻眼，直呼太慘了，「普發1萬入帳後馬上就被扣了，話說大家入帳了嗎，想好怎麼花了嗎」。

文章曝光，引來14萬網友觀看共鳴，「來無影，去無蹤」、「普發1w只是借過一下就離開了」、「這代表你先享受了這1萬」、「等於你的卡費才3402欸，賺翻了」、「你的普發跟方唐鏡一樣欸」、「沒想到你在睡夢中花了普發金哈哈哈」。此外，也有網友笑說「你的帳戶只是轉運站」，釣出原PO回應，「是動線很順暢的轉運站」。

普發現金1萬元11月12日入帳！領取方式一次看

財政部表示，普發現金1萬元首批在今（12）日入帳，如果民眾是直接入帳特定對象，或採登記入帳於11月5日至11月10日完成登記並檢核成功者，將不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自11月11日晚上6時起至11月12日依各家銀行作業陸續入帳。

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法。（圖／翻攝自財政部網站）

此外，財政部提醒，，自11月13日零時起，可進入官網 https://10000.gov.tw【查詢登記結果】，輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形。若顯示「款項已於 11 月 12 日入帳至○○○○○之本人金融帳戶」，屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳；「入帳失敗或核驗失敗」，請重新登記或改以ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）。同時呼籲，若遇到可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證。

