「早知藍軍名列監委提名」 國民黨：人事案尊重黨團自主

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國民黨。（本報資料照片）

總統府11日由副總統蕭美琴舉行記者會介紹監察委員提名人，其中不乏民進黨前民代以及官員。值得注意的是，藍軍的前立委廖婉汝、前新北市副市長謝政達也被提名。對此國民黨發言人江怡臻指出，國民黨中央之前就已經知道謝政達副市長和廖婉汝委員，會名列監委提名名單。

蕭美琴今召開記者會，公布監察院正副院長和委員人選，其中監察院長提名人為曾任國大代表、立委的醫師陳永興，而副院長被提名人為現任監察委員王榮璋。

值得一提的是，被提名人中，出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，由於國民黨文傳會主委尹乃菁日前表示，主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作。加上國民黨「違反黨紀處分規程」第17條，「黨員未經本黨事前書面同意，接受非本黨執政之政府延攬為政務官者，得處以停止黨權以上之處分」。

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兩人是否事先報備黨中央引發關注，對此江怡臻說，國民黨中央之前就已經知道謝政達副市長和廖婉汝委員，會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。

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