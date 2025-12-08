早知賴瑞隆不會退選 柯志恩：民進黨各候選人背後都有派系

民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子涉及校園霸凌，引發輿論熱議。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委賴瑞隆兒子爆出校園霸凌案，賴瑞隆昨二度召開記者會致歉，並與受害女童母親見面後，已取得對方的諒解。國民黨立委柯志恩今（8日）接受《千秋萬事》節目專訪被問及此事，柯志恩表示，她早知道賴瑞雄不會因此退選，因為民進黨候選人背後都有其派系的支援，在地方燒錢、掛看板都一年多了，不會因為這樣就退選。

柯志恩表示，這件事情到昨天家長彼此有共識，對方覺得感受到賴瑞隆的誠意，應該是落幕的。且她從過去到現在都認為，選舉是一回事，不應該把家人牽扯進來，對候選人有任何批評就是針對候選人本身，所以她認為，這件事情到二次道歉完，應該就是一個段落。

至於先前賴瑞隆宣布要召開記者會，外界揣測會不會退出高雄市長選舉。柯志恩表示，以她對綠營的瞭解，每一個民進黨候選人背後都有其派系的支援，民進黨在高雄的看法都掛1年了，那掛上去都是燒錢，，已經花了這麼多錢，遇到事情是會承受壓力，但這樣就退選，她認為沒有人會這麼脆弱。

柯志恩指出，不管是民進黨立委林岱樺的助理費案或賴瑞隆的這件事情，她覺得他們都會讓這些事情翻篇，事情上也證實，網路上大家罵個一兩天後，大概就快翻篇了，因為再過一個月的1月12日，民進黨就要展開初選，已經要進入到下一齣了。

柯志恩也強調，目前雙方的孩子都可以得到一個妥善的處理，針對被霸凌的孩子，父母親可以多費一些心思，這麼有一輩子的陰影，要透過學校系統、心理諮商與系統支持，要讓孩子知道，其所處的環境還是友善的，很多人還是會保護、愛護；而霸凌的孩子，心裡也要受到照顧，要尋求一些心理諮商的協助，還要願意跟父母談事情，大家要記住一句話，「幸福的童年，可以治癒你的一生；但不幸福的童年，需要透過一生來治癒」，童年的感受非常重要，所有家長都要重視這個問題。

