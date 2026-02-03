「早知道就直接上你」狼父猥褻繼女573次逼口交 法院重判11年半

阿偉在長達3年半的時間內，對正值國小至國中階段的小施伸出狼爪，猥褻次數高達573次，並強迫口交5次。示意圖（Pixabay提供）

新北市一名男子阿偉（化名）在與女友交往後，收養其幼年女兒小施（化名）為繼女，未料阿偉竟利用與小施同房睡覺的機會，在長達3年半的時間內，對正值國小至國中階段的小施伸出狼爪，猥褻次數高達573次，並強迫口交5次。案發後阿偉甚至語出威脅「早知道你會報警，我就直接上你。」一審法院重判阿偉12年徒刑，二審考量其與被害人達成和解，改判11年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，阿偉從小施就讀幼兒園起便與其同住一房，由於小施母親工作忙碌，阿偉長期與小施同床共寢。自2017年9月小施就讀國小四年級起，阿偉開始以每週至少3次的頻率，趁夜間觸碰小施私密處進行猥褻。

面對小施反抗，阿偉甚至以經濟來源要脅，冷言嘲諷「不願意就去找你媽，吃住也去找你媽，不要找我。」導致小施年幼無助，只能被迫屈從。2019年9月至2020年4月小施就讀國一期間，阿偉更進一步強迫其進行口交。

直到2020年7月，小施搬去與阿姨同住，這段慘無人道的遭遇才在阿姨的關心詢問下曝光。令人髮指的是，阿偉在得知小施報警後，不僅毫無悔意，更出言恐嚇「若知道你會報警，早知道我就上你。」

法院審理期間，阿偉矢口否認犯行，辯稱是因為小施交男友、不想被管教才憤而誣告。然而，法官根據兩人的通訊軟體對話紀錄發現，阿偉經常傳送帶有性暗示的訊息，儼然將繼女視為配偶對待，結合小施心理輔導的臨床報告，認定其控訴屬實。

一審法院精算阿偉猥褻次數共計573次，加計5次性侵（口交）犯行，重判有期徒刑12年。案經上訴二審，阿偉在高等法院審理期間積極尋求和解並取得小施原諒。法官考量雙方已達成和解，遂撤銷原判決，改判有期徒刑11年6月。

