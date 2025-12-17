早知閨密許允樂要嫁人！她喊話李玉璽：別太囂張 選今天登記原因曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星李玉璽跟大6歲的許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，沒想到趕進度的兩人今（17日）宣布喜訊，證實成為夫妻，然而，許允樂閨密、同為藝人的朵拉（謝雨芝）透露他們私下相處很甜蜜，有趣的是，謝雨芝還在祝賀花籃卡片上寫著：「李玉璽別太囂張」。

許允樂、李玉璽登記結婚。（圖／翻攝自許允樂IG）

根據《TVBS新聞網》報導，謝雨芝坦言上月底就知道許允樂要登記結婚，至於為何選今天結婚，謝雨芝透露原因是許允樂跟李玉璽「這天都有空」，雖然謝雨芝沒有到登記現場，不過有送花給予祝福，謝雨芝笑說她在卡片寫上「玉璽不要太囂張」，逗趣喊話許允樂可以，但是李玉璽不能，顯見彼此交情不錯。

事實上，李玉璽今宣布結婚消息後，由於妻子許允樂拍照禮服較為寬鬆，也被猜測是否有孕，對此，李玉璽透過經紀公司回應表示：「目前還沒有小孩，會努力」，至於婚禮進度則透露「婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說」。

李玉璽與許允樂結婚。（圖／翻攝自臉書）

