早知閨密許允樂要嫁人！她喊話李玉璽：別太囂張 選今天登記原因曝
娛樂中心／蔡佩伶報導
男星李玉璽跟大6歲的許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，沒想到趕進度的兩人今（17日）宣布喜訊，證實成為夫妻，然而，許允樂閨密、同為藝人的朵拉（謝雨芝）透露他們私下相處很甜蜜，有趣的是，謝雨芝還在祝賀花籃卡片上寫著：「李玉璽別太囂張」。
根據《TVBS新聞網》報導，謝雨芝坦言上月底就知道許允樂要登記結婚，至於為何選今天結婚，謝雨芝透露原因是許允樂跟李玉璽「這天都有空」，雖然謝雨芝沒有到登記現場，不過有送花給予祝福，謝雨芝笑說她在卡片寫上「玉璽不要太囂張」，逗趣喊話許允樂可以，但是李玉璽不能，顯見彼此交情不錯。
事實上，李玉璽今宣布結婚消息後，由於妻子許允樂拍照禮服較為寬鬆，也被猜測是否有孕，對此，李玉璽透過經紀公司回應表示：「目前還沒有小孩，會努力」，至於婚禮進度則透露「婚宴目前還沒有規劃，有消息一定會跟大家說」。
更多三立新聞網報導
許允樂閃嫁「肚皮飄孕味」！李玉璽不藏了 鬆口當爸進度、婚宴規劃
夏于喬宣布懷孕 樂曬「年末最大獎」報喜：心跳有了兩種節奏
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
李玉璽帶許允樂見父母「同框出遊偷牽小手放閃」 一家人細腿根成焦點
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 7
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 31
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 23
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 159
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 57
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 1 天前 ・ 106
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 1 天前 ・ 51