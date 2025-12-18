一早種菜起爭執！林口7旬老農遇刺「身中5刀」送醫 警緝凶中

【記者曾佳俊／新北報導】新北市林口區一名78歲陳姓老翁今(18)日一早7時許下田工作時，疑似因種菜問題與一名59歲葉姓男子發生衝突，對方憤而持刀砍傷陳姓老翁，導致被害人胸口、手臂及身體等多處刀傷，目前送醫急救中，葉姓男子犯案後逃逸，警方接獲報案展開調查追捕中。

據了解，78歲陳姓老翁當時正在林口區文化二路一段巷內一處菜園工作，卻疑似因種菜問題與另名59歲葉姓男子發生衝突，葉姓男子一怒之下持刀砍傷陳姓老翁，造成陳姓老翁全身共5處刀傷，分別在背後3處，正面則有2處。

葉姓男子在犯案後逃離現場，陳姓老翁則被送往林口長庚醫院救治。警方指出，目前已掌握葉姓男子身分及使用車輛，正持續調閱監視器追緝中，而詳細案情原因、動機細節，仍尚待進一步調查釐清。

