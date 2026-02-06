「早苗活」應援！政治冷感年輕人瘋高市 是否轉化選票動能待觀察

編譯張渝萍／綜合報導

日本年輕一代常被外界認為對政治冷感、對選舉較無熱情；然而，在首相高市早苗上任後，她的個人魅力似乎穿透年輕人的心。

作為日本第一位女首相，加上她有別日本傳統僵硬的外交模式，高市的熱情與直接不做作，擄獲年輕人的心，甚至現在還出現應援高市的「早苗活」（サナ活，Sanakatsu）。與高市相關的產品都成為潮流。

然而，這樣的風潮是否能成為年輕選票動能仍有待觀察。有分析指，年輕選民對男性主導的政治仍抱持反感，自民黨的支持度並未像高市一樣，眾院選舉結果仍有待觀察。

廣告 廣告

高市旋風讓日本年輕人對她抱有相當大的興趣與好感。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

年輕人冬天早晨排隊聽高市演講

高市旋風讓日本年輕人對她抱有相當大的興趣與好感。《日經亞洲》4日報導，在上月底東京秋葉原電子街的一個冬日早晨，一名19歲、首次投票的年輕選民、只願透露名字梅（Mei）的女孩站在人群中等待演講者出現，她並不是為了偶像或網紅而來，而是為了日本首相。

這位兼職打工的年輕女性湊近聆聽，想多了解一些這位被同齡人形容為「可愛」的國家領導人，「我想更了解她」。

像梅這樣的年輕人所展現的熱情，也反映在首相的高支持率上。根據1月底《日經—東京電視台》民調，高市內閣整體支持率為67%，其中20多歲受訪者高達84%、30多歲為78%，相比之下，70歲以上族群僅為53%。

首位女首相注入新活水

高市在年輕選民中的人氣，不僅來自政策偏好，作為日本首位女性首相，她的崛起為長期由年長男性主導的政治體系注入新活水，儘管外界仍質疑，這股熱情是否能轉化為一向政治冷感的年輕世代的實際選票。

致力於促進青年政治參與的非營利組織NO YOUTH NO JAPAN創辦人兼理事長能條桃子（Momoko Nojo）表示，「女性成為首相這件事本身，就引發了一種期待感」。

東京大學跨領域資訊學府副教授、研究青年文化與媒體的藤田結子（Yuiko Fujita）則指出，這種現象源自「改變正在發生」的感受，「過去政治一直由年長男性主導，如今首相是一名女性，擁有與以往不同的背景，這讓人感覺某些事情正在轉動。」

藤田說：「年輕人最關注的是經濟政策，而她對經濟的重視，進一步強化了改變即將到來的印象。」

表達風格吸引年輕人

不只政見與女性身分，高市表達風格也相當吸引年輕人。

高市去年10月21日在首相官邸的記者會上曾表示，「我喜歡韓國海苔，使用韓國化妝品，也會看韓劇。」以熱愛重金屬音樂聞名的高市，還在上月南韓總統李在明訪日時，與對方一同打鼓。藤田指出，這類場面在年輕人眼中具有正面效果。

上月南韓總統李在明訪日時，高市與對方一同打鼓。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

第一生命經濟研究所資深研究員西野武彥（Takehiko Nishino）認為，高市的溝通風格是關鍵因素之一，「她的用語非常清楚而且果斷，例如她說過：『我會工作、工作、再工作、一直工作。』她的語言簡單直接，這正好與年輕世代產生強烈共鳴。」

高市應援「早苗活」正流行

在 YouTube 與 X等社群平台上，與高市相關的貼文大量流傳。她的官方帳號在 YouTube 擁有超過85萬訂閱者，在X上則有260多萬追蹤者，遠遠超過前首相石破茂。

立命館大學副教授谷原吏（Tsukasa Tanihara）指出，高市在成為首相之前就已建立起穩固的線上支持基礎，「她的網路內容本身並沒有比歷任首相更特別，但由於她在現實世界中的存在感很強，關注自然延伸到線上空間。」

近幾個月來，一個新詞彙「早苗活（サナ活，Sanakatsu）」開始流行。Sana取自她名字中的「早苗Sanae」，結合指粉絲應援活動的「活katsu」。支持者甚至找出高市使用的鋼筆與包款，相關商品隨後銷量大增。

西野說：「有些人屬於『深度早苗活』，例如在她成為首相前就支持她、相對保守的選民，也有一種較『輕度』的形式，更接近粉絲文化，來自過去對政治興趣不大的群體，但因高市成為首相而開始關注她。」

從不關心政治到追高市

32歲的石黑（Ishikuro）正是「輕度 Sanakatsu」的一員，她寫日記用的筆，就是高市早苗同款粉紅色原子筆。

石黑說：「我以前從不對政治感興趣，但她的話能打動我，首相用詞簡單、容易理解，讓人感覺她真的關心人民……這讓我對日本更光明的未來抱有希望。」

年輕人投票率仍偏低

長期以來，日本的選舉活動多半聚焦於人數較多、投票率也更穩定的高齡族群。推估顯示，到2030年，50歲以上人口可能占合格選民的60%以上。

年輕日本人的投票率則明顯偏低。在2024年10月東京眾議院選舉中，21至24歲投票率僅36%，而70至74歲則高達72%。

儘管高市支持率居高不下，這份支持似乎沒有直接轉化為對她所領導的自民黨的選票。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

儘管高市支持率居高不下，這份支持似乎沒有直接轉化為對她所領導的自民黨的選票。

在同一份日經—東京電視台民調中，僅有40%的18至29歲受訪者表示會在眾議院選舉中投票給自民黨，與全體年齡層比例相同。

藤田指出，支持高市與實際去投票是兩回事，「許多年輕人對由年長男性主導的政治抱持強烈負面情緒，即便他們支持高市，也不太可能在地方選區中自動投票給自民黨候選人。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

台積電魏哲家會晤高市！下週董事會破天荒移師日本 釋台日合作新訊號

一文看懂／日本眾院大選怎麼選 高市若大獲全勝將帶來什麼改變？

外交最強伴手禮！魏哲家「出神招」高市早苗驚現「驚掉下巴」表情包

民調：日本眾院大選 執政聯盟可望囊括逾6成席次

