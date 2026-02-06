「早苗活」最強應援！高市燃燒年輕世代政治魂 「對更美好日本充滿希望」

日本首相高市早苗在年輕世代享有高人氣，有一批「早苗活」粉絲團。路透社



日本週日（2/8）舉行眾議院大選，高市早苗近日造勢所到之處總支持者夾道、歡呼聲震天，更有一群支持者以類粉絲團「早苗活（サナ活，Sanakatsu）」型式一路相挺。日媒指出高市帶來活力、期待、變革、希望，沸騰了政治冷感的年輕世代，一名受訪者說高市「讓我對更美好的日本充滿希望」。

「日經亞洲」報導，近月來日本興起一個新詞彙「早苗活（Sanakatsu，サナ活）」，高市早苗的日文發音為Takaichi Sanae，支持者暱稱她「Sana」，「活」指粉絲自發性組織的「活動」，將Sana與「活」合併的「早苗活」指的是一群熱愛高市的粉絲及其發起的活動。

廣告 廣告

這群「早苗活」把高市當偶像一樣寵，到造勢現場聽演說、瘋搶與她同款的衣鞋、包包、鋼筆等，使得與高市搭上關係的商品樣樣熱賣。

智庫「第一生命經濟研究所」專家西野偉彥說：「有些人是深度（重度）『早苗活』，例如一些相對保守的選民，在她當首相前就支持她。另外有一些輕度『早苗活』，他們過去對政治不感興趣，但在高市當首相後開始關注她，這類『輕度』更接近粉絲文化。」

2026年2月3日，日本首相高市在苗在埼玉縣的造勢現場，受到民眾熱烈歡迎。路透社

32歲民眾石黑（Ishikuro）小姐本週二（2/3）在高市於秋葉原活動現場受訪表示，自己是輕度的「早苗活」，她用和高市一樣的粉紅色原子筆寫日記，「我以前對政治不感興趣，但她的話引起了我的共鳴，首相講話簡潔易懂，你能感受到她真心關心人民……這讓我對一個更美好的日本充滿希望。」

也在秋葉原現場等候高市的19歲首投族芽依說，她很好奇同儕口中「很可愛」的高市是怎樣的人，她在大冷天等著聽高市發表演說：「我想多了解她。」

2026年2月3日，日本首相高市早苗在埼玉縣出席競選造勢活動，受到支持者熱烈歡迎。路透社

「日經亞洲」報導， 高市在年輕選民中人氣陡升，不僅因為政策，更因她是日本首位女首相，為長期由年長男性把持的體制注入新活力。

日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）1月底民調顯示，高市內閣支持率達67%，20多歲受訪者84%支持她，30多歲78%；70歲以上則落到53%。

2026年2月3日，日本首相高市早苗在埼玉縣出席競選造勢活動，受到支持者熱烈歡迎。路透社

致力鼓勵年輕人參與政治的非營利組織「NO YOUTH NO JAPAN」創始理事能條桃子說，「女性出任首相本身就引發了期待感。」

專門研究青年文化與媒體的東京大學學者藤田由美子也說，高市現象源於一種改變感， 「迄今為止，政壇一直由年長男性主導。如今首相是女性，與以往截然不同的女性，這讓人感覺某種變革正在發生。」「年輕人最關注經濟政策，而她對經濟的重視，進一步強化人們對『改變即將到來』的預感。」

2026年2月3日，日本首相高市在苗在埼玉縣的造勢現場，受到民眾熱烈歡迎。路透社

高市的言談舉止也頗合年輕人心意，去年10月，她在首相官邸舉行記者會上表示：「我喜歡韓國海苔，用韓國化妝品，也看韓劇。」她熱愛重金屬音樂，藤田由美子說南韓總統李在明訪日期間，她與李在明一起打鼓，年輕人對此持正面態度。

2026年1月27日，日本首相高市早苗在東京出席競選造勢活動，受到支持者熱烈歡迎。路透社

「第一生命科學研究所」專家西野武彥表示，高市清晰明確的溝通方式在年輕人對她的支持中扮演關鍵角色，西野舉例高市去年10月當選自民黨總裁後曾說要努力「工作、工作、工作、工作、工作」（働いて働いて働いて働いて働いてまいります）」，西野說：「她的語言簡潔明瞭，與年輕一代產生強烈共鳴。」

這段重複5次「工作」的談話，去年12月也獲年度流行語大賞。

2026年1月27日，日本首相高市早苗在東京出席競選造勢活動，受到支持者熱烈歡迎。路透社

不過「日經亞洲」同時指出，年輕人的支持率未必等於選票，尤其過去年輕人對政治冷感，2024年10月東京舉行的眾院選舉中，21至24歲選民投票率36%，70至74歲則高達72%。

另一隱憂是高市的支持率高，未必能轉換成對她所領導自民黨的支持。日經/東京電視台（Nikkei/TV Tokyo）民調顯示，18至29歲受訪者中，表態願在眾院選舉中投給自民黨的只有40%。

2026年2月3日，日本首相高市在苗在埼玉縣的造勢現場，受到民眾熱烈歡迎。路透社

東京大學學者藤田由美子表示，支持高市和投票給自民黨是兩回事，「許多年輕人對由年長男性主導的政治持強烈反感，就算他們支持高市，也不太可能毫不猶豫投票給自民黨候選人。」

2026年2月3日，日本首相高市在苗在埼玉縣的造勢現場，受到民眾熱烈歡迎。路透社

2026年2月3日，日本首相高市在苗在埼玉縣的造勢現場，受到民眾熱烈歡迎。路透社

2026年2月3日，在埼玉縣所澤市，日本首相高市早苗出席競選活動。路透社

更多太報報導

影片上線10天就點閱破億！高市早苗人氣超越流行樂壇紀錄

SANA拜託你了！日本大選高市旋風有多狂 她的奈良地盤竟「無戰事」

選前1週！日自民黨領先優勢擴大 「選舉結果影響中國對日態度」