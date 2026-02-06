早苗活 點燃年輕族群政治魂

日本8日將舉行眾議院大選，現任首相高市早苗憑藉獨特魅力，點燃日本年輕族群政治魂，近期在民間掀起一股「早苗活」，舉凡她喜愛的點心、使用的鋼筆、包包等都被支持者瘋狂搶購，讓高市意外成為偶像般的存在，更有年輕支持者高呼，高市讓她「對更美好日本充滿希望」。不過最終關鍵仍是這股高市狂熱能否轉化為投票率。

日媒報導，近期日本出現名為「早苗活」（Sanakatsu）或「早苗狂熱」（Sanamania）的新詞彙，取自早苗日文發音Sana，以及意指支持者自發活動的「活」結合而成，代表高市早苗支持者自發組成的活動。這股狂熱也帶動高市使用的相關物品銷量大增。

廣告 廣告

高市並不像過去首相來自政治世家，而是藉由在社群平台的個人推廣，吸引廣泛支持者，也使其自身支持度遠超其對手與所屬的自民黨；各大社群平台也瘋傳有關高市的貼文，高市的X帳號目前已超過85萬訂閱者、超過260萬追蹤，遠超前任首相石破茂。

在日本保守的政治風氣中，高市早苗一些輕鬆的影片讓她獨樹一格，例如她和韓國總統李在明打鼓，或是和義大利總理梅洛尼自拍，都讓選民看見不一樣的政治氛圍。東京大學學者藤田結子分析，作為女性首相，又有不同於人們早已司空見慣的背景，讓民眾有感「真的有事情在改變了」。

32歲的石黑小姐正是被高市早苗圈粉的民眾之一，她在受訪時表示，她一直都對政治無感，但高市的話引起她的共鳴，高市的用詞淺顯易懂，讓人感受到她真的關心人民，「讓我對更美好的日本充滿希望」；29歲的上班族靜香說，她不怎麼喜歡自民黨，但卻喜歡高市早苗。她認為，高市精明幹練，但似乎同時很友善又有趣，有個像「真人」的領導者真好。

藤田結子指出，年輕人最關心經濟政策，而高市對經濟的重視進一步強化人們對改變即將到來的願景。但支持高市和真的去投票是兩回事，很多年輕人對由年長男性把持的政治反感，即便支持高市，也不見得會自動支持各選區的自民黨候選人。