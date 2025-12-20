早苗經濟學奏效？ 海外投資凈買入日股創12年來新高

日本銀行調升利率提振大盤走勢。（圖／unsplash）

日本銀行調升利率激勵銀行股，提振大盤走勢，東京股市19日收盤走升。2025年截至目前，海外投資者對日本股票的凈買入額已突破5萬億日元，全年規模有望創下自2013年安倍經濟學行情啟動以來的新高。

日本新任首相高市早苗上任後，市場情緒迅速轉向樂觀。從擴張性的財政政策，到延續寬鬆的貨幣路線，再加上東京證交所持續推動改革，日本正同時啟動「基本面、資金面、政策面」三大引擎。法人表示，不論股票或債券資產都展現強勁吸引力，是布局日本多重資產的好時機。

東京證交所18日按投資部門發布了買賣動向，在12月第二周（8日至12日），海外投資者凈買入日本股票1897億日元。從年初累計計算，凈買入額已達到5.88萬億日元，大幅超過2023年的3.1萬億日元。2025年海外投資者對日股有兩波買入動作，川普關稅不僅讓短期投機資金，更讓著眼長期的投資者意識到偏重美國的風險。

第二市隨著時任日本首相石破茂宣佈辭職，市場對日本政治格局變化的期待升溫。在高市早苗贏得自民黨總裁選舉的10月以後，海外投資者單周凈買入日股的規模便超過了1萬億日元。海外投資者之所以如此反應，不僅是因為高市早苗明確表態將繼承「安倍經濟學」政策，更表態重視積極投資AI及防衛等戰略領域的增長戰略。

日股基準日經225指數19日上漲505.71點，收至49507.21點；東證股價指數上漲26.77點，收3383.66點。

