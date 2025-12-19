早苗經濟學發威！日股屢創新高 網紅雪倫：跟著巴菲特買「這檔ETF」績效狠甩台股

圖/unsplash

日本政經局勢近期備受關注，除了日前青森深夜發生強震，新任首相高市早苗的救災反應與經濟政策更成為外界關注焦點。財經網紅「財經雪倫」近日在臉書發文指出，高市早苗上任後的積極作為，不僅展現領袖韌性，更帶動日股頻創新高。她也特別點出，若想搭上這波「早苗經濟學」與股神巴菲特的順風車，有一檔日股ETF，今年績效甚至超越台股大盤，就是中信日本商社（00955）。

財經雪倫在貼文中描述，日本青森日前深夜發生規模7.5強震，首相高市早苗在15分鐘內即坐鎮指揮，即便身體疲憊仍強打精神，展現出令人敬佩的領袖風範。雪倫分析，「早苗經濟學」主要包含「應對物價高漲、實現強化經濟、強化國防外交」三大核心，透過寬鬆財政政策、減稅並提升工資，旨在創造「收入增加→消費提升」的經濟正循環。此外更將AI、半導體、國防工業、核融合能源等17項產業列為國家重點發展項目。

雪倫認為，選股除了看基本面，選領導者更為重要。她認為在高市早苗強勢領導下，日股後市仍有機會創高。如果不確定個股如何挑選，建議投資人不妨參考「股神」巴菲特（Warren Buffett）的策略。巴菲特曾公開表示看好日本五大商社，甚至揚言「未來50年都不會賣」。且截至2025年11月，巴菲特旗下波克夏海瑟威對三井與三菱的持股已突破10%，顯見巴菲特對日本五大商社的信心。

根據雪倫整理的資料，檢視今年以來至12月12日，五大商社更是全面噴出，其中丸紅商事漲93.38%、住友商事漲57.40%、三菱商事漲45.90%、三井物產漲39.57%，伊藤忠商事也有25.46%的漲幅。相比之下，台股加權指數同期漲幅約為23.5%，日本商社股的爆發力可見一斑。

對於想追隨巴菲特佈局，又不想複委託買個股的投資人，財經雪倫直接點名00955。她指出，00955是目前市場上最「名符其實」的商社ETF，五大商社在成分股中的權重高達67%。受惠於商社股大漲，00955今年以來績效逾3成，完勝大盤。

雪倫補充，目前00955在台股掛牌的日股ETF中，無論是規模、受益人數還是交易量，均位居第一，顯示市場資金正高度聚焦於此。看好日股後市、尤其是五大商社未來發展的投資人，可透過國內證券戶就可以買到。

財經雪倫也提醒，00955是海外股票ETF，關於追蹤指數、持有標的與比重、相關費用、基金規模，流動性都滿重要，投資前需多方考量。

◎本文內容已獲得財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。