早苗言論延燒至海鮮：中國暫停進口日本水產品

（德國之聲中文網）日本共同社周三（11月19日）引述日本政府知情人士報道，中國政府已向日方通報將暫停進口日本水產品。報道指出，此舉可能是針對日相高市早苗“台灣有事論”的反制措施。日經新聞則報道稱，日本農林水產省高層透露，周三上午收到了來自中國政府的通知。

日本廣播協會（NHK）記者周三在中國外交部例行記者會上提出相關問題時，發言人毛寧回應稱：“據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。”

毛寧稱，“由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。”

自2023年8月24日日本政府啟動福島第一核電站核污染水排海以來，中國便全面暫停進口日本水產品。今年6月，中國宣布恢復日本部分地區水產品進口。首批6噸的北海道冷凍扇貝11月5日剛剛出口至中國。

日經新聞引述相關人士透露，中方解釋稱仍需對核處理水相關的監測進行評估。

