一早被錢砸醒！今入帳近「4萬元」 明連發2筆津貼

一早被錢砸醒！勞保局今（22）日發放「國民年金保險生育給付」，符合資格者最高可領近4萬元，民眾可留意刷存摺確認是否入帳。此外，明（23）日也將陸續發放另外2項津貼。

生育給付資格與標準

勞保局指出，國民年金生育給付自2011年7月1日起實施。自施行日起，只要女性被保險人在國民年金加保有效期間內分娩或早產，或是在加保期間懷孕，並於退保後1年內因同一懷孕事故分娩或早產，且未請領其他社會保險生育給付，即可向勞保局申請國民年金生育給付。給付標準為依國民年金月投保金額，一次發給2個月的生育給付，金額約近4萬元。

勞保局也提醒，若被保險人於加保期間懷孕，退保後1年內分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付，仍可依規定請領，並可自函釋發布日起5年內追溯發給。

此外，勞保局表示，自2026年1月1日起，分娩或早產者將由政府編列公務預算補助，生育補助金額將補足至新臺幣10萬元；若為雙胞胎以上，則依比例加發。

生育給付申請方式

民眾可透過以下管道申請生育給付：

（一）辦理子女出生登記時，於戶政事務所同步申請。

（二）透過戶政司全球資訊網線上辦理出生登記並同時申請。

（三）使用網路申請。

（四）以紙本郵寄或親送方式向勞保局提出申請。

各項給付入帳時間一次看

1月22日

國民年金保險生育給付

1月23日

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

1月29日

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金（首發案）

國民年金保險生育給付

1月30日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

